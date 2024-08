Dies d’estiu

Encara record aquell temps en què la primera festa de l’estiu era el devuit de juliol. Vaig tenir una veïna a qui agradava celebrar-lo de manera pomposa. Havia de fer evident que els negocis li anaven vent en popa, que havia fet doblers. De bon matí plantava el Seat 600 davant ca seva i a poc a poc el carregava de tot el que era necessari per partir amb la família a fer una paella ran de la platja: el fogó de butà, la paella, la gelera portàtil, les cadires plegables, el transistor, la coca pujada, el gelat d’avellana, el matalàs inflable per llançar-se a l’aigua i nedar o fer el mort. Era la manera particular que tenia de celebrar la festa. Finalment pujaven al cotxe: ella, l’home, els dos fills... Rodaven la clau i el cotxe arrancava. Tornaven a la vesprada vermells com una posta de sol.

L’estiu et condueix a altres estius. Allargassat a la platja escoltava un grup de senyores que parlaven dels col·legis on assistien els fills. En parlaven eufòriques. I s’agradaven de treure’n les mancances que elles consideraven. D’aquesta manera vaig arribar a tenir una radiografia bastant aproximada dels valors acadèmics de les escoles a les quals assistien els fills d’aquella tropa de senyores desqueferades. Llavors la platja era un món on podies perdre’t sense moure’t de la tovallola. L’escriptora Aurora Bertrana, fa molts d’anys, em contava que havia vingut a Mallorca, vers els anys trenta del segle XX, que a les platges hi havia una corda que separava la part on era reservat als homes de la part que era reservada a les dones. Em deia que la multaren perquè va passar-se, atrevida que era, a la banda dels homes. Encara avui pocs llocs deu haver-hi que desperten els sentits i l’emoció del desig com les platges, aquelles que encara no estan massificades. Alguna en deu quedar on els infants poden jugar amb l’aigua que els atrapa la punta dels peus, llançar una pilota, fer volar un estel, saltar sobre les ones. Un altre estiu a Gènova vaig descobrir el valor refrescant de les síndries que podies comprar a tallades enmig del carrer. Vermelles sobre la blancor del gel, per a les nits caloroses.

Altres estius em porten a les excursions que feia amb els meus fills des del Port de Pollença a Formentor en una barca que solcava les aigües del nostre mar. Els recitava versos de Miquel Costa i Llobera, els contava històries de vells marins, parlàvem d’aquella boja del camp de Marina a qui na Ruixa Mantells prengué l’enamorat, trescàvem més enllà de les dunes per si encara hi havia lliris de platja.

L’estiu persisteix i la calor és intensa. Una onada de calor arriba rere l’altra. Observes la informació meteorològica, els anticiclons s’assenten sobre el Mediterrani. Si de cas, els meteoròlegs anuncien una mica de pluja a Galícia.

Aquests dies en què Nicolàs Maduro amenaça que hi haurà sang només per mantenir-se al poder, que ha detingut més de dos mil manifestants, que hi ha hagut morts, que no hi haurà pietat per ningú, a les platges d’Alacant encara troben bombes perdudes de la Guerra Civil al fons de la mar, no lluny de les platges. Una bomba coberta d’algues i copinyes que els bombers han hagut de fer detonar.

Brama Donald Trump i s’omple la boca d’insults. Arreu té imitadors. L’insult és el pa de cada dia. Retornen els discursos de l’odi, la toxicitat de certes informacions, les mentides polítiques espargides online, els disturbis programats amb la intenció de desestabilitzar les democràcies. Un diu que els polítics no s’estimen els uns als altres. No es tracta d’estimar-se, sinó d’arribar a acords. Veig, i també succeeix a l’estiu, els infants morts sota les bombes d’Israel sobre Gaza. I em revé a la memòria aquell fragment de Les Troianes d’Eurípides en què el fill d’Hèctor, un infant, és llançat des de les torres de Troia a fi de matar-lo. Als vencedors els fa por aquell infant.

Suscríbete para seguir leyendo