La revolución de Amaral en Mallorca

Un verano en Mallorca, sin Amaral, no es nada. Y con una introducción por todo lo alto y un concierto para recordar, el grupo se coronó anoche en el recinto del Mallorca Live Festival dentro del ciclo de espectáculos de Es Jardí. Una noche para nuevos y nostálgicos, para los más jóvenes y los de alma joven, para todas las generaciones y para una sola: la que ha crecido con Amaral como banda sonora y nunca se cansará de gritar que «esta es la revolución».Antes de que subiera la marea y la velada llegase a su fin, Eva y Juan hicieron un repaso por toda su trayectoria hasta lo más reciente, su último sencillo Rompehielos. Hicieron vibrar al público mallorquín con los clásicos Sin ti no soy nada, Días de verano o Kamikaze, de su álbum Gato Negro, Gato Rojo. Un dibujo de su evolución, desde el pop clásico español hasta su visión actual y muestra de cómo la imprescindible banda española de los últimos 25 años no ha dejado de mirar al futuro con anhelo y al pasado con cariño.

Los asistentes vivieron, gritaron y sintieron todas y cada una de las letras que desde 1998 llevan escribiendo la historia de la música de nuestro país. Muchos entonaron con especial énfasis ese «te necesito como a la luz del sol», esperando que el concierto de Amaral fuera eterno. Un recinto que rozó el sold out siendo uno de los más esperados de Es Jardí, donde se respiraron los valores del compromiso y la libertad y se respiró un ambiente festivo a pesar de las altas temperaturas en Calvià.

El público mallorquín recibió al grupo con los brazos abiertos. | GUILLEM BOSCH

«Es impresionante cómo nos habéis recibido esta noche. Teníamos muchas ganas de este concierto y de volver a encontrarnos con amigos que están en la isla. La última vez que vinimos todavía teníamos coletazos de pandemia y nos quedamos con las ganas», señalaron «un chavalico y una chavalica de Zaragoza» que no sabían qué hacer con su vida y, casi tres décadas después, siguen recorriéndose el mundo con sus éxitos.

La velada contó, además, con las actuaciones de los teloneros locales MDMar y el DJ Joni Theas en el escenario de bienvenida, quienes supieron preparar el ambiente con su música con sello isleño, preparando a los asistentes para lo que sería una noche inolvidable.

Además, se pudieron ver caras conocidas como las de Carlos Moyà y Francina Armengol. El recinto no solo ofrecía buena música, sino también una amplia oferta gastronómica, desde jugosas hamburguesas y pizzas artesanales hasta una vermutería con refrescantes cócteles, pasando por perritos calientes y burritos llenos de sabor.

Ya en el ecuador del ciclo de conciertos de Es Jardí, el fin del verano parece estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, todavía hay música para rato con una extensa programación que incluye las actuaciones, en le mismo recinto del Mallorca Live Festival, de La Oreja de Van Gogh, Ana Mena, Viva Suecia o Carlos Baute, entre otros eventos de la talla de Children of the 80s o la segunda fiesta Bresh.