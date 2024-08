Corxeres d’estiu (XI)

Malgrat aquesta calor sufocant, o millor dit, gràcies que els vespres d’estiu és millor estar a la fresca que dins les cases, els diferents festivals i cicles musicals assoleixen un bon nombre de visitants i melòmans.

Per aquests dies que venen, tenim aquestes propostes, per si us ve de gust passar una estona a la fresca (és un dir), escoltant bona música.

Ja sé que no és el vespre, sinó a mig matí, però avui podeu encetar la jornada anant a l’església d’Alaró, a l’orgue de la qual Miquel Bennàssar i la soprano Marcela Inguanzo oferiran un recital, emmarcat dins les festes de Sant Roc amb obres de Bach, Haendel, Fauré, Franck i Puccini. La cita és a les 11.30 hores.

A Pollença, en el claustre (22h) segueix el Festival de Música amb una de les formacions de cambra més prestigioses, el Trio VibrArt, format pel violinista Miguel Colom, el violoncel·lista Fernando Arias i el pianista Juan Pérez Floristan. En el programa dues obres mestres de dos compositors referents en la forma trio amb piano: el Trio per a piano número 4 en mi menor, op. 90 d’Antonín Dvorak i el Trio per a piano número 1 en re menor, op. 49 de Felix Mendelssohn. El primer del dos trios, el de Dvorak, és conegut com el Dumky Trio, ja que, tal com explica Bàrbara Duran en el programa de mà del concert que comentam, el nom «prové de la paraula dumka —dumky en plural—, un gènere folk originari d’Ucraïna i que es va estendre per Bohèmia i Polònia al llarg del segle XIX. La seva característica principal és l’alternança de seccions de to nostàlgic i emocional amb seccions molt més vives i ràpides. Dvorak, senzillament, enyorava la passió i volatilitat emocional de l’ànima eslava que dibuixa magistralment en aquesta obra». En canvi, pel que fa a la segona partitura del programa, escriu Duràn: «Mendelssohn equilibra la participació dels instruments, i potser s’inclina més per treballar la sonoritat conjunta del trio. Tanmateix, alguns motius són cantats meravellosament pel violí i violoncel vers la poderosa veu pianística. El piano cohesiona tot el conjunt i empasta la generació de material musical, però aquesta sòlida arquitectura queda amagada sota l’elegància mesurada que trasllueix tota la peça». I acaba afirmant que «un trio no deixa de ser, al cap i a la fi, tot un repte».

A sa Pobla i fins demà, segueixen les sessions del seminari de jazz amb la Traveling School que dirigeix Jimmy Weinstein, amb els professors Lilly Santon, Toni Miranda, Pep Garau, Thomas Fontin, Llorens Barceló i el mateix Weinstein.

A la Misericòrduia de Palma, avui concert de piano i dansa contemporània (20h).

Les Nits a la fresca de Binissalem (21h) ens proposen per avui l’actuació del grup Tall de vermadors com a homenatge a Llorenç Moyà i Gelabert de la Portella.

Avui i demà a la finca Cas Pianista de Sineu, David Gómez ens proposa, a partir de les 22 hores, una sessió del cicle Un piano y 200 velas.

Y de cara demà tenim a Valldemossa, en el claustre de la Cartoixa, la segona cita del Festival Chopin de piano. En aquesta ocasió podrem escoltar el pianista Eric Lu, nascut a Massachusetts l’any 1997, guardonat repetidament en festivals com el Concurs Chopin de Varsòvia i que debutà com a solista amb orquestra fa dos anys amb la Simfònica de Chicago dirigida per Riccardo Muti. En el programa de demà, obres de Chopin i Schubert.

Suscríbete para seguir leyendo