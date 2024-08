Del Campoamor de Oviedo al Festspielhaus

La primera voz española que pisó el escenario del legendario teatro que Wagner edificó sobre la pequeña colina que domina la ciudad de Bayreuth fue Victòria dels Àngels, que cantó el papel de Elisabeth en la histórica producción del año 1961 de Tanhausser y en la que tuvo como compañeros de reparto a Grace Bumbry, Wolfgant Windgassen, Dietrich Fischer-Dieskau, Theo Adam y Franz Crass, todos bajo la dirección de otro de los grandes maestros: Wolfgang Sawallish. ¡Casi nada! Toda la flor y nata de la época en una misma sesión.

Luego vino Plácido Domingo, que en este legendario espacio cantó Parsifal y Die Walküre con mucho éxito en ambos casos, aunque luego sufrió las protestas del público más exigente cuando regresó en el año 2018 como director.

Pues bien, desde hace nueve años, un tenor asturiano se ha convertido en la tercera voz que, verano tras verano, aparece en el Festspielhaus o Teatro de la colina, de Bayreuth. Se trata de Jorge Rodríguez-Norton que fue descubierto por la maestra, heredera y biznieta del compositor, Katharyna Wagner, precisamente cuando Jorge cantaba un papel secundario, pero no menor, en Tristan e Isolda en el Liceu de Barcelona. Desde entonces, el tenor se ha convertido en habitual de ese escenario, en el que ha cantado diferentes roles como el de uno de los jóvenes caballeros del Grial en esa producción curiosa de Parsifal que estos días dirige Pablo Heras-Casado, quien, curiosamente, residió en Mallorca durante un tiempo y, según me indica Joan Company, fue también miembro de la coral Universitat de les Illes Balears.

Y ya que nos hemos referido a la última y más espiritual de las óperas de Wagner, es bueno indicar algunos de los elementos que hacen que la propuesta que está en cartel esta temporada sea del todo original.

Veamos. Para empezar, el melómano puede optar a un complemento, que no es otro que el de unas gafas de realidad virtual, que permiten ver elementos que no aparecen sobre el escenario, como flores, animales, figuras geométricas… Detalles que no cambian para nada el discurso de la obra ni alteran la música que es ajena a toda esa proyección tecnológica.

Pero, además, esa producción de Parsifal y en concreto la sesión del pasado miércoles, ha tenido un complemento añadido: el de la sustitución, por dos veces, del protagonista. Inicialmente, debía ser el tenor Andreas Schager quien debía cantar el rol del «hombre inocente» que salva a los caballeros del Grial, pero éste sufrió una indisposición dos días antes durante la representación de Tristan e Isolda, en la que cantaba el rol principal. Fue sustituido por un cover (tenor suplente) a la espera que llegara otro cantante del mismo nivel como es Klaus Florian Vogt, muy apreciado por el público alemán. Vogt no pudo llegar a tiempo para el primer acto, con lo que fue Tilman Unger quien empezó cantando el papel, para ser substituido por Vogt en el segundo y tercer actos. La profesionalidad y el compañerismo de Vogt hicieron que, a la hora de salir a saludar, al final de la ópera, quisiera hacerlo en compañía del amigo y sustituto, con lo que recibieron, ambos, una de las ovaciones más sonoras que se recordarán en este espacio sagrado para los wagnerianos.

