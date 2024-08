Marta Armengol: «Sería bonito hacer algo grande de vidrio en una escenografía para Rosalía»

«Ni yo misma logro etiquetarme porque me gusta hacer muchas cosas. Me considero arquitecta por mi formación y herramientas, y así es como funciona mi mente, pero lo aplico de forma diferente, por lo que también me pueden definir como diseñadora, escenógrafa y artista. Es lo que me motiva, estar probando nuevos proyectos». Los diversos ámbitos en los que Marta Armengol trabaja tienen múltiples interconexiones y de ello hablará el próximo martes en la Setmana d’Arquitectura i Disseny del Club Pollença, que este verano alcanza su 11 edición.

Están conectados además los diferentes materiales que ha ido utilizando en su trayectoria y los propios trabajos, como explica la creadora mallorquina: «Desde que utilicé metacrilato para realizar una instalación (Huit Phases) en el Palais de Tokyo, en París, la idea de transparencia quedó ahí, latente. Luego la trasladé, de forma casi inconsciente, a la escenografía de Rosalía en El mal querer para crear el pie de micro, la mesa de mezclas y una silla para otro espectáculo», cuenta sobre su colaboración en 2018 con la cantante catalana.

Se conocieron por una amiga común cuando la artista estaba haciendo su proyecto de final de carrera, precisamente sobre el disco que acabó lanzándola a la fama. «Me propuso crear la escenografía y en aquella época trabajábamos con la ayuda de amigos y conocidos para hacer lo que nos gustaba».

Marta Armengol reconoce que «ahora la infraestructura a la que podemos aspirar es más potente», aunque deja claro: «Si volviese a trabajar para Rosalía no cambiaría la manera de crear». Le encantaría y cree que «sería bonito hacer algo grande de vidrio para una nueva escenografía».

Borosilicato

Ahora utilizaría borosilicato en vez de metacrilato, una evolución que no abandona su conexión con la transparencia. De este tipo de vidrio hablará en la Setmana d’Arquitectura y pondrá como ejemplo el alabado proyecto Transicions que realizó en la Casa les Punxes para el festival Disseny en Diagonal, en Barcelona.

La instalación ‘Transicions’ en la Casa les Punxes (Barcelona) / C. Guerrero

La creadora se centrará en las intervenciones desarrolladas en los últimos años, periodo en el que también ha expuesto en Matadero Madrid y el Dutch Design Festival de Eindhoven, además de realizar colaboraciones con marcas internacionales, entre ellas Camper para su nueva tienda en Valencia; piezas de vidrio para la firma de diseño Maniera; y objetos para Loewe, Paloma Wool o Dion Lee. Su trabajo ha sido reconocido con el premio Rising Talent Award 2023, de Maison & Objet París, y Futuro 2023, otorgado por la revista Room Diseño.

Esta joven mallorquina con gran proyección inició su vertiente artística tras empezar profesionalmente en la arquitectura con sus colegas fundando Cierto Estudio. De forma paralela, «colaboraba con amigos que eran fotógrafos, diseñadores, artistas... Hacíamos instalaciones y proyectos efímeros, lo que me motivaba muchísimo y comencé a utilizar mis herramientas como arquitecta para expresarme de una manera artística», destaca quien no abandona la parte funcional en la mayoría de sus creaciones.

