Roberto Santiago: «Animaría a Lamine Yamal a leer ‘Los futbolísimos’ o lo que quiera para poder tener sus propias ideas»

El Club Pollença no suele estar lleno de niños. ¿Qué les contará?

Hablaremos de todo. Está claro que de la colección Los futbolísimos, aunque también de Los forasteros del tiempo, novedades, cómo escribo mis libros y lo que surja. Lo que más me gusta en estas charlas con niños es preguntarles yo. Siempre tengo una gran interacción con ellos y me dan muchas ideas para las próximas entregas de las colecciones.

¿Son unos lectores exigentes?

Muchísimo. Los adultos solemos intentar quedar bien, más o menos, pero los niños son muy sinceros, te lo dicen todo, tanto si les gusta como si no. Cuando un libro les encanta, creen que lo has hecho demasiado corto y quieren que sea más largo o que escribas otro enseguida. Tienen además una característica que me parece apasionante y es que releen muchas veces lo que les atrae. Y cuando algo no les ha gustado, son supercríticos. A mí me ha ocurrido a menudo y espero que sigan siendo tan sinceros como siempre.

¿Dio con la tecla del éxito al unir fútbol y misterio?

Al final lo más sencillo es lo que mejor funciona, siempre que esté hecho desde el corazón, la verdad y la necesidad de contar una historia. Cuando era pequeño en mi casa se leía muchísimo y yo también, pero siempre preguntaba a mis padres por qué no había libros de fútbol, ya que me encantaba. Ahora hay un montón, buenos, regulares y malos, aunque hasta Los futbolísimos no se había unido en un mismo libro con historias de misterio, que yo sepa. Simplemente he escrito lo que a mí me hubiese gustado leer de niño, sin olvidar el tercer ingrediente básico de la colección: la amistad.

Este tema sí es muy habitual en la literatura infantil y juvenil, como por ejemplo en el clásico Los cinco, de Enid Blyton.

Fue la primera colección que leí y releí una y otra vez. Sin Los cinco, yo jamás hubiera escrito mis historias. Pese a que no había fútbol, eran un grupo de niños y niñas resolviendo misterios y con la amistad como un valor esencial.

¿Los valores que promueve, la amistad y la unión por encima de todo, se dan en el deporte rey?

El fútbol de las estrellas y fichajes no me interesa lo más mínimo, pero en el deporte base están totalmente presentes valores esenciales como la amistad y el trabajo en equipo. Otros imprescindibles y transversales que también trato de trasladarles son la igualdad entre niños y niñas, y por supuesto el respeto y empatía con quienes son diferentes. Siempre aparecen personajes de distintas procedencias, razas y creencias. Los libros infantiles sobre todo deben enganchar a los lectores, aunque los autores tenemos la responsabilidad de transmitirles valores esenciales, que quedarán en ellos toda la vida.

Portada de uno de los libros de 'Futbolísimos' / SM

¿Tras el triunfo en la Eurocopa se le ocurrió una nueva historia?

Siempre intento introducir algún acontecimiento de la realidad, ya que me parece muy divertido. El año pasado el logro de que la Selección femenina fuese la campeona del mundo se tradujo en mi siguiente historia, donde hay una jugadora española que es campeona y los protagonistas interactúan con ella. Los personajes también jugaron un campeonato de Europa, aunque son un equipo infantil de un pueblecito.

Por su edad, Lamine Yamal tal vez leyó su saga y es seguidor suyo. ¿Qué le aconsejaría?

No sé si la ha leído, aunque me encantaría. Desde luego, por la edad es posible, o al menos que haya oído hablar. No me gusta dar consejos, pero si no lee mucho, le animaría a leer Los futbolísimos o lo que quiera porque es lo más importante que uno puede hacer para poder tener sus propias ideas. Siempre se lo digo a los niños, que leer en realidad es aprender a pensar por ti mismo, a sacar tus propias conclusiones sin que nadie te diga qué ideas deberías tener. Por eso animo a Lamine y a todo el mundo a leer muchísimo.

¿Qué hay que hacer para que un niño prefiera leer un libro en lugar de mirar una pantalla?

Ojalá tuviera la fórmula mágica. Numerosos padres y madres me lo preguntan, aunque no hay ninguna. Lo primero que les pregunto es si ellos leen en casa, debido a que si les ven leer, los niños entienden que la lectura es algo cotidiano. Igual que comemos cada día, leemos todos los días. Eso no garantiza que vayan a leer mucho, pero al menos tienen una mayor oportunidad de copiar lo que ven que hacen sus padres. Un tema delicado en el que incido es que nunca hay que obligarles.

¿Por qué?

Sé que hay diferentes opiniones y es un debate muy interesante, pero yo creo que si les obligamos lo ven como un castigo y la lectura puede acabar produciéndoles rechazo. Lo idóneo desde mi punto de vista es incentivarles acompañándoles a las bibliotecas y librerías, explicándoles de qué tratan los libros para ver si ellos mismos se animan. Lo más emocionante que me ocurre desde que escribo literatura infantil es cuando un padre, una madre o un profesor me dicen que un niño que no leía nada ha empezado gracias a Los futbolísimos o Los forasteros del tiempo. Te aseguro que no hay nada más gratificante que eso.

¿Sus sagas son la semilla para futuros lectores de novela negra?

Son sobre todo libros de misterio porque siempre ha sido mi género preferido, desde niño. He leído de todo, ya que los escritores somos ante todo lectores, aunque parece que la semilla de los primeros libros de alguna manera queda ahí. Luego he dado otro paso en este género y me he adentrado en la novela negra para adultos, primero con Ana y ahora con La rebelión de los buenos. Siendo muy diferentes, el germen es el mismo y espero que los lectores de Los futbolísimos se interesen en un futuro por estos y otros del género.

En su premiada última novela sustituye la amistad y la unión por la rebelión de la gente corriente. ¿No queda otra alternativa cuando la vida empieza a dar palos?

En absoluto soy un antisistema. De hecho, me encanta el sistema en el que vivimos, pero creo que es muy mejorable en muchos aspectos. Por ello La rebelión de los buenos es una novela que anima a que no demos las cosas por sentadas, a que no nos conformemos con lo existente. Lo hago a través de una trama ficticia de intriga en la que están envueltas las grandes industrias farmacéuticas y el sistema de salud, debido a que en estos ámbitos hay muchas cosas que deberían cambiar. Me documenté durante mucho tiempo para poder contar la historia y, como escritor, es mi manera de rebelarme contra lo que no me gusta. Cada uno tiene que hacerlo en función sus posibilidades, pero es importante luchar por una sociedad más justa.

Portada de otro de los libros de 'Futbolísimos' / SM

Suscríbete para seguir leyendo