Pepe Link: "Hoy en día no hace falta saber pinchar para ser DJ"

Hablar de Pepe Link es referirse a uno de los DJ más influyentes en la música electrónica balear desde que inició su carrera en 1994 en el club Distrito de Palma. Se autodenomina melómano por naturaleza y uno de los pioneros de la isla en su género aunque reconoce no ser muy aficionado de ese término. “Descubrí la electrónica en un local de Barcelona y ahí descubrí que lo que pinchaban era lo mismo que hacía yo en casa para mis amigos. Con el tiempo me convertí en el primer mallorquín en tocar en un Sonar pero no me gusta que me digan que soy el pionero de nada aunque en parte lo sea”.

Pepe Link en una de sus sesiones / Pepe Link

Una nueva versión del exitoso disco con temas inéditos

El mallorquín se prepara para el lanzamiento en físico de su disco Scenes From My Soul que incluye canciones inéditas respecto a la edición digital, lanzada en mayo y que ya acumula más de 700.000 escuchas en Spotify. El vinilo se encuentra ya disponible en países como Inglaterra y llegará a la ila hoy jueves 8 de agosto. “Hemos decidido hacerlo con una productora noruega, Music For Dreams. Hay colaboraciones con artistas de todas partes del mundo, participa Tolo Servera que es bastante reconocido en Mallorca, Alejandro Delgado que es un trompetista cubano y ha tocado con Alejandro Sanz, María Santamaría una cantante brasileña que también es muy conocida… Quería que el disco tuviera un componente orgánico, las bases las he hecho yo pero quería meter muchos instrumentos distintos que a mí me gustan”. El DJ autodefine su nuevo trabajo, tal y como afirma el nombre, como algo personal y que va totalmente ajeno a las modas. “Yo no podría pinchar reggaeton por que no es algo que yo sienta como mío, la música es algo sentimental, si no la sientes dedícate a otra cosa”.

La actualidad en el sector de los DJ

Las nuevas tecnologías han revolucionado el trabajo de los DJ de todo el mundo. El auge de las plataformas de streaming ha supuesto grandes cambios en el sector. “Hoy en día cualquier persona puede dedicarse a esto, no hace falta que sepas pinchar con los programas que hay hoy en día para que parezca que estás haciendo un buen trabajo. Spotify te genera sus propias listas y no hace falta saber sincronizar el aparato que tienes delante. Yo lo que hago es reconocer al público que tengo delante y a partir de ahí poner las canciones que funcionan. No pongo los mayores hits sino que intento crear una película y contarla a través de mi música.”

Sesión de Pepe Link para la compañía Capuccino / Pepe Link

El fenómeno de los temas de corta duración cada vez es más usual en la industria. El dembow de Hay Lupita de solamente un minuto y 45 segundos de duración acumula más de 73 millones de escuchas y es la segunda canción más escuchada en nuestro país. “Es uno de los grandes cambios que he notado, la gente quiere muchas canciones en poco tiempo lo que hace que cada vez tengas que sacar los temas más rápido e incluso antes del lanzamiento del propio disco. Ahora los clásicos son canciones que sacaron hace un año y a los 15 días son ritmos que ya están desfasados”.

