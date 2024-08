Fallece el periodista y músico Antonio Aranda a los 54 años

El periodista y músico Antonio Aranda, ligado a la delegación de RTVE en Balears desde hace más de 26 años, residente en Algaida, ha fallecido a los 54 años. Madrileño de nacimiento y mallorquín de adopción, deja una huella imborrable en la profesión periodística y en la escena musical.

“Nos despedimos con una triste noticia. Ha muerto nuestro compañero Antonio Aranda, técnico electrónico y periodista de este informativo desde el año 1998, donde le pudieron ver en muchas ocasiones en los telediarios”, expresó ayer con pesar su colega Bernat Company en el informativo territorial.

Antonio Aranda, periodista y guitarrista / .

En declaraciones a este diario, Company ha confesado el enorme vacío que su pérdida ha causado entre sus compañeros y ha recordado que Antonio Aranda entró en RTVE-Balears como técnico electrónico para posteriormente ejercer como informador. “Le gustaba hacer reportajes de todo, muchos relacionados con la cultura. Hace unos días estuvo como espectador en el concierto de Tom Jones. La música era una de sus pasiones”, ha subrayado.

Como guitarrista tocó en varios grupos locales y fue determinante en el despegue de la cantante, guitarrista y compositora argentina Alejandra Burgos en Mallorca, cuando esta llegó a la isla, primero en 2008 y, ya para instalarse, en 2014.

“Antón de mi vida. Lo dimos todo. Y lo seguiremos haciendo. Hasta el final. Gracias. Tendré para siempre mi nombre en oro puro estampado con tus propias manos en mi primera guitarra Taylor, aquella que me has regalado con tanto amor cuando llegué a la isla y no tenía nada de nada. Solo querías que sonara bien y creciera como artista y persona. Gracias por cuidarme tanto”, escribió ayer en su perfil de Facebook una conmocionada Alejandra Burgos.

Antonio Aranda, trabajando para RTVE / .

Según sus amistades, una de las fuentes de su felicidad era su perro Rufo, por el que sentía un "amor infinito".