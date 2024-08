Corxeres d’estiu (X)

L’Orquestra Simfònica tanca avui la seva temporada de concerts. No la d’abonaments, que va finalitzar fa uns mesos, sino la que estiu rere estiu es programa al castell de Bellver. I ho fa amb un recital líric amb algunes figures vocals que pertanyen a la plantilla de l’Òpera d’Hamburg. Pablo Mielgo, el titular de la formació, dirigirà el programa, format per algunes peces instrumentals, com una suite de l’òpera Carmen, de Bizet, i l’Obertura de Faust, de Gounod, alternant amb àries i duos de, per exemple, L’Elisir d’amore i Don Pasquale, de Donizetti, Norma, de Bellini, Les Pêcheurs de perles i l’esmentada Carmen, de Bizet, La Cenerentola, de Rossini, i Falstaff, de Verdi. La sessió començarà a les 21.30 hores.

Mitja hora més tard i en el claustre Sant Domingo de Pollença, segona cita del Festival de Música. Una cita d’altura, ja que serà la pianista Yuja Wang, una de les grans del moment, qui acostarà partitures de Debussy, Chopin i Ravel. Nascuda a Beijing, Yuja Wang es va donar a conèixer internacionalment quan el 2007 va substituir Martha Argerich com a solista amb l’Orquestra Filharmònica de Boston, des d’aquella actuació, la xinesa ha col·laborat amb les grans orquestres interpretant la part de piano de les grans obres del repertori, a més d’haver-ne estrenat algunes, com el Concert de John Adam Must the Devil Have All the Good Tunes? amb la Filharmònica de Los Angeles dirigida per Gustavo Dudamel i pel qual va rebre el premi Opus Klassik el 2021.

A Deià, a Son Marroig (21h), concert de piano a quatre mans a càrrec del duet format per Xin Wang (Xina) i Florian Koltun (Alemanya) dins el Festival Internacional de Música 2024. Wang és fundadora i directora artística del festival internacional de piano a la ciutat alemanya de Geilenkirchen i de Koltun podem dir que és concertista des dels 14 anys i que ha guanyat primers premis a diferents concursos. En el programa: versions d’El Moldau, de Smetana, Danses Hongareses, de Brahms, una Sonata de Mozart i una curiosa adaptació de la Cinquena Simfonia de Beethoven.

A Can Torró d’Alcúdia (22h), la cantautora alcudienca Marga Viver presentarà el seu disc Reptilia acompanyada per Miki Caldentey a la guitarra.

Demà dijous, el cicle Els dijous de Can Tàpera presenta Jaume Anglada en acústic (20.30h).

A Sa Pobla, l’Espai Jove de Sa Congregació ens proposa un homenatge a Víctor Uris, desaparegut fa uns mesos i que rebrà de forma pòstuma el Premi Mallorca Jazz Sa Pobla. Durant l’acte es projectarà el documental Víctor Uris, els camins del blues, de Javier Pueyo. També a Sa Pobla, a Can Verdal, el festival de Jazz presenta una sessió amb Aina Tramullas, veu, Gori Matas, piano, Marko Lohikari, contrabaix, i Josep Servera, bateria.

Seguim amb jazz, ja que a Palma i en el castell de Bellver, tenim al duet format pel compositor i pianista cubà Alfredo Rodríguez i el cantant, compositor i multiinstrumentista camerunès Richard Bona. La cita serà demà a les 21 hores.

El programa Nits a la fresca d’Andratx ens proposa un trint a Bob Marley, una sessió en la qual intervindran Natxo Tarrès i The Wireless.

Per divendres retornam al duo de pianos Xin Wang & Florian Koltun, el qual repetirà la sessió esmentada abans a Sa Bassa Rotja de Porreres (20.30h).

Suscríbete para seguir leyendo