Albert Ginovart: «La música es comunión entre el intérprete y el público»

Como compositor ha trabajado prácticamente todas las formas de la música, desde la sinfónica a la ópera, pasando por diferentes estilos digamos modernos. ¿Cómo se sitúan ante cada uno de ellos?

El compositor siempre es el mismo, no pretendo ser un Guinovart diferente en cada ocasión, por tanto, todo lo que compongo intento hacerlo de la mejor manera posible, con la misma entrega y pasión. Ahora bien, sabiendo cuáles son las reglas de cada forma musical, pues no es lo mismo un concierto para piano que una canción para una obra pensada para la escena.

En toda su obra, la melodía siempre juega un papel importante.

Es cierto, aunque ese concepto, el de la melodía, puede usarse de diferentes maneras. Así por ejemplo en una sinfonía no necesitas repetirla, puedes enlazar melodías para obtener una sola como si fuera una melodía infinita, en cambio en una canción debe ir y venir. Son lenguajes diferentes, pero sí, la melodía creo que es una manera de trabajar la música. Y es que la música en el fondo es comunión entre el músico y el público. Sin esa comunión, el recital o el concierto o lo que sea no acaban de funcionar.

¿Es el musical la ópera del siglo XXy XXI?

Son formatos diferentes, en el musical predomina el teatro y en la ópera es la música la que prevalece. Y luego está el tema de la amplificación de la voz, cosa que se da en el musical y en cambio en la ópera no. Incluso dentro del musical encontramos diferentes variedades, no es lo mismo uno de Gershwin que otro hecho a partir de temas del rock. Lo que sí ha recuperado el musical es la vocación popular que tenía la ópera en el siglo XIX.

Ha compuesto musicales con temáticas diferentes, incluso uno sobre Gaudí. ¿Qué les pide a los libretistas?

No siempre me fijo en el argumento, pues en Gaudí, por ejemplo, la vida del personaje era poco atractiva. En aquel caso me interesó más el Gaudí genio, su ideario, su proceso creativo, que sí se reflejan en la obra. Así que no siempre es el argumento, sino que suelo considerar otros aspectos. Y siempre empiezo a componer a partir de la letra, a partir de los textos que me manda el autor literario. Y en eso he tenido una suerte enorme pues ha podido colaborar con algunos de los grandes de la literatura catalana.

¿Y dónde situamos ‘Mar i cel’, el musical más visto de la historia del teatro musical en catalán?

Inicialmente no tenía muchas esperanzas en el proyecto, era joven y no conocía mucho el formato. Y realmente me equivoqué, pues ya desde el estreno funcionó muy bien hasta hoy mismo, que se mantiene en el corazón de todos los catalanes hasta el punto que está a punto de reponerse de nuevo después del verano.

¿Suele frecuentar los musicales cuando viaja a Londres o New York?

Me gustan los clásicos, los de Cole Porter o Gershwin, de los modernos me interesa Lloyd-Weber, sin duda que ya es un clásico. Considero que El fantasma de la ópera es una gran obra, en cambio Los Miserables no me satisfizo en el escenario hasta que llegó la película, que sí me gustó y me reconcilié con él.

Hablemos de música contemporánea.

En la música clásica contemporánea hay muchos caminos, unos que me interesan y otros que no tanto. Me interesan más los que tocan la sensibilidad del público, pues como decía antes, en la música es muy importante la conexión entre el que la hace y el que la consume. También tenemos al compositor que no se mueve de la mesa de trabajo y no pisa los escenarios para convertirse en filósofo más que en artista. Si pierdes el contacto directo con el público te alejas de él y no me sirve la frase «el público debe hacer un esfuerzo para entender la nueva música», para mí es el compositor el que debe esforzarse para ser entendido.

Y a todo esto, continúa como concertista.

Últimamente mucho. No quiero dejar ese camino y por ello procuro aceptar invitaciones para dar conciertos, en solitario o con formaciones, ofreciendo mi música junto a la de otros compositores, catalanes, españoles o del repertorio internacional. Otra cosa son las grabaciones discográficas, pues he pasado de los grandes nombres a tocar mis composiciones, que es lo que me piden las discográficas.

Su prestigio como pianista acompañante es enorme.

He tenido la suerte de acompañar grandes voces como Barbara Hendricks o Federica von Stade, ahora bien, con la que trabajé y aprendí fue con Victoria de los Ángeles. Ella marcó una época del canto y me marcó a mi como repertorista.

Suscríbete para seguir leyendo