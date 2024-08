Ana Carla Maza: "Empecé a componer con el violonchelo por que descubrí que no se estudiaban obras hechas por mujeres"

¿Qué expectativas tiene del Festival Mallorca Jazz? ¿Algo especial para los mallorquines?

Estoy muy contenta ya que estamos a punto de hacer sold out. Yo vengo de una isla como es Cuba y el Caribe por lo que me siento muy conectada con Mallorca. Espero que podamos disfrutar de una gran noche de música caribeña y latina. Estuve en la isla colaborando con Juanito Makandé hace un par de años y encontré a un público generoso que te recibe con mucho cariño y además es un lugar donde la cultura latina y sus mensajes de amor y alegría pegan muy bien.

Su estilo fusiona música clásica con influencias latinas y jazz. ¿Cómo logra equilibrar estas tradiciones musicales?

Soy una autora sin barreras y me gusta ir más allá de los estereotipos. El violoncello no tiene por que ser un ritmo clásico. Además he tenido que enfrentar varios desafíos como mujer y agradezco al festival que dé la oportunidad a tantas mujeres.

El violonchelo, su gran acompañante

¿Cómo nace su amor por el violoncello?

Fue un amor a primera vista ya que lo descubrí en una Orquesta Sinfónica en La Habana y quedé completamente enamorada. Ahí me di cuenta de cuál era mi pasión y me propuse viajar por todo el mundo con mi música que es lo que estoy haciendo, por eso siempre recuerdo a mi público que nunca deben dejar de perseguir sus sueños.

En un principio le compraron el instrumento para tocar ritmos clásicos.

Estuve estudiando más de 15 años el violonchelo, pero quería mostrar mis raíces cubanas y la latina acompañada de mi instrumento favorito.

Ana Carla Maza acompañada de su característico violonchelo / ACMGlobalMusic/ Oreana Nuñez

Una artista sin barreras

El jazz ha sido a menudo visto como un género elitista. ¿Crees que la comercialización y la adaptación a la cultura popular han ayudado o perjudicado al género?

Mis conciertos son explosivos y recogen a un público de todo tipo. Como he dicho soy una mujer sin barreras y me gusta romper con las etiquetas que ponen en la música como que el jazz sea algo a lo que solo puede acceder un determinado público. El mismo Miles Davis decía que no le gustaba que se le etiquetara como jazzista. Nuestra misión es honrar la música del pasado pero también innovar y nutrir las raíces del género.

¿Considera a su público de nicho?

Tengo un público de todo tipo y de todas las edades, pero lo que tienen en común es la pasión por la música. Mi objetivo es transmitir la alegría que me caracteriza y me hace muy feliz ver que lo consigo.

Usted declaró que en la música “las mujeres cantan y los hombres hacen todo lo demás”. Sigue habiendo mucho por hacer en la industria para lograr la equidad de género?

En Cuba la situación es así. Solamente el 2% de mujeres son productoras musicales y en el disco quise transmitir que no tiene que ser así, que nosotras no solamente somos intérpretes. El Festival de Sa Pobla ayuda mucho a darnos visibilidad y estoy muy agradecida. Hay un tema en mi disco llamado Astor Piazzolla, que lo compuse porque durante mis estudios descubrí que en el programa clásico para violonchelo nunca había habido una obra compuesta por mujer, ahí me propuse que las futuras estudiantes aprendieran obras producidas por autoras femeninas.