Corxeres d’estiu (IX)

Vivaldi ens espera avui vespre al claustre de Sant Francesc de Palma. Hi ho fa acompanyat de l’Ensemble Tramuntana que dirigeix Barry Sargent. Vivaldi ens espera a través d’unes obres emblemàtiques, Les Quatre estacions. La cita és a les 20.30 hores. Coneixent la trajectòria del grup i del solista/director, podem dir que la versió d’aquests quatre concerts tendrà un cert aire purista.

Ara bé, molt abans d’aquesta cita, a l’orgue d’Alaró (11.30h), Miquel Bennàssar ens haurà convidat a escoltar un recital format per un Preludi de Nicolaus Bruhns, un Introitus del mallorquí Antoni Matheu, una improvisació sobre el tema So de pastera, una adaptació d’un fragment del Motet Jesu Meine freude de Bach i una Tocata i fuga del mateix compositor.

Mikhail Pletnev és un dels grans pianistes de la seva generació. Nascut a Rússia, Pletnev ha tocat amb les grans orquestres del món, algunes de les quals també ha dirigit, ja que al seva vessant de pianista, li hem d’afegir la de director puntual.

Avui vespre (21.30h) i dins el cicle de música que es presenta a l’hotel Cap Rocat, Mikhail Pletnev oferirà un recital de piano sol, interpretant obres de Fryderyk Chopin, amb una primera part integrada per diferents Nocturns i una segona monogràficament dedicada als 24 Preludis Opus 25. El concert tendrà lloc a la nova Sala de Concerts de l’hotel.

El festival acabarà demà diumenge a la mateixa hora i amb la soprano Lisette Oropesa, acompanyada per l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida pel seu titular Pablo Mielgo. L’artista americana, que en unes setmanes cantarà el paper d’Ophélie al Hamlet d’Ambroise Thomas a Salzburg i el de Violetta de La Traviata a Viena, interpretarà a Mallorca fragments d’òperes de Donizetti (Don Pasquale), Verdi (La forza del destino i Les Vêpres siciliennes), Bellini (I Capuleti e i Montecchi) i Rossini (Tancredi), alternant amb algunes obertures interpretades per l’orquestra sola.

Demà també s’inicien les vetllades del Festival de Música de Pollença, que fins dia 30 d’agost oferirà un planter de bones propostes. Per començar, tenim aquest diumenge a l’Orquestra de Luxemburg, dirigida per Gustavo Gimeno i amb el pianista Bruce Liu. Formació i solista interpretaran el Concert per a piano número 5 de Camille Saint-Saëns, conegut com a L’Egipci, ja que fou escrit durant una estada del compositor a la ciutat de Luxor, l’any 1896. Després, l’orquestra tota sola, s’acostarà la darrera simfonia, la Quarta, de Johannes Brahms, tota ella plena d’aclucades d’ull a Beethoven i, sobretot i de forma més explícita, a Bach, ja que agafa harmonies i idees que el mestre del barroc va incloure a la darrera part de la Cantata BWV 150.

També demà diumenge a la Cartoixa de Valldemossa, la pianista ucraïnesa Dinara Klinton obrirà el Festival Chopin amb obres de Robert i Clara Schumann, Frédéric Chopin i Joan Maria Thomàs.

Canviant de registre, tenim avui vespre el concert de Salvador Sobral a Consolació de Sant Joan (21h), dins el cicle La Lluna en vers.

També avui podem escoltar el recital de na Mariona Forteza a la finca Es Galatzó (21.30h), fent un recorregut per paisatges, personatges, llegendes i més històries, recollides en el llibre Mallorca Mágica, de Carlos Garrido.

