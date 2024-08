El legado de Michael Jackson y ‘Mujeres desesperadas’ en la fiesta de Remus

La Toya Jackson habló del legado que aportó su hermano, Michael Jackson, y del futuro que afrontan los jóvenes, pero sobre todo brilló como invitada especial en la fiesta que Marcel Remus ofreció anoche en el hotel Pure Salt Port Adriano para 600 asistentes. La cantante dijo sentirse «muy orgullosa» de la legendaria estrella del pop y «lo que dejó en el mundo de la música y el baile». «Es maravilloso que la gente escuche sus canciones en la actualidad y a todos les guste», tal como destacó en el photocall de la Remus Lifestyle Night. Recordó con emotividad cuando eran niños y «toda la familia viajaba junta, como un gran grupo feliz, para ir a sitios a hacer espectáculos», según indicó sobre uno de sus momentos «favoritos de la infancia». Y a los jóvenes de ahora les recomendó «que sean positivos en todo lo que se propongan, que no se rindan. Habrá obstáculos en el camino, pero hay que intentarlo y seguir avanzando».

La actriz Teri Hatcher, protagonista de ‘Mujeres desesperadas’, y su hija, Emerson Tenney. | M. MIELNIEZUK

Quienes también hablaron de familia, en concreto de la relación entre madre e hija, fueron la actriz de Hollywood Teri Hatcher, que se hizo famosa por la serie Mujeres desesperadas y Lois & Clark: The New Adventures of Superman, y su hija, Emerson Tenney. Asistieron a la fiesta como invitadas especiales, igual que La Toya, y la progenitora destacó que le gusta «compartir todo» con su pequeña. «No tengo secretos con ella y, además, en los últimos años, me he convertido en una persona que comparte cosas hasta con desconocidos. Muestro demasiado y me pongo a hablar con cualquiera en una tienda, pero creo que eso es excesivo», afirmó riéndose de sí misma.

Mónica Cruz, una habitual de la fiesta de Remus. | M. MIELNIEZUK

Teri Hatcher pudo charlotear hasta medianoche con numerosos invitados, ellas ataviadas de rojo y ellos con un toque glamur, según el código de vestimenta. Entre las mujeres destacaban otros rostros de la interpretación, como la actriz de París, Texas, Nastassja Kinski, que en 2022 recibió en Mallorca un premio del Evolution Film Fest; y Mónica Cruz, una habitual en las fiestas de Marcel Remus. «Nos une una relación de muchos años y siempre es un placer que cuente conmigo y venir a Mallorca», dijo quien está embarcada en un nuevo proyecto de moda. «Me encanta, sigo aprendiendo después de 15 años y para mí es un regalo».

Nastassja Kinski, protagonista de la película ‘París, Texas’. | M. MIELNIEZUK

La hermana de Penélope Cruz y exbailarina seguramente disfrutó del free style que ofrecieron los ocho bailarines de la compañía The Gore Performance, que calentaron aún más el ambiente tras la actuación de la cantante Jenny Berggren, integrante del popular grupo sueco de los 90 Ace of Base. Mientras tanto, los camareros iban ofreciendo comida y bebida a los alrededor de 600 invitados, entre los que había sobre todo clientes de la inmobiliaria de Remus, gente conocida en Alemania, Austria y Suecia, y los propietarios del hotel, la familia Amengual. n