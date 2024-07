Exposición en Valldemossa: Los Zupan, unidos en la belleza del arte

Cuando Bruno Zupan finalizó su última exposición en la Galerie d’Orsay de Boston, en 2022, varias personas le preguntaron: «¿Qué vas a hacer ahora?» Y a todas les respondió: «Hay una silla un poco rota en el puerto de Valldemossa. Me gusta sentarme ahí, tomarme un café y mirar el mar. Es mi lugar preferido en todo el mundo. No es una silla nueva ni cómoda. A otro artista, después de vender muchos cuadros, le gustaría ir al hotel Ritz o no sé dónde. Yo iré a la silla del puerto de Valldemossa».

Durante su larga trayectoria, el pintor de origen esloveno ha protagonizado «unas 200 exposiciones en media Europa, EEUU, Japón y Kuwait», pero hace cuatro décadas que no expone en Mallorca, ya que aquí busca «tranquilidad para crear». Ha llegado el momento y será la primera vez que lo haga en la isla con su hija, Natasha. La muestra, Zupan & Zupan, se inaugura este jueves en la Fundació Cultural Coll Bardolet, en Valldemossa.

Vive entre Nueva York, París, Venecia y el pueblo de la Serra de Tramuntana. «Me muevo según la luz». Y añade que la de aquí es su «preferida». El resultado de los cambios de escenario se verá en la exposición, con una docena de obras de diferentes periodos y nuevas creaciones «de inspiración griega y bizantina». El motivo de que actualmente se centre en el arte clásico es que «el mundo ha llegado demasiado lejos y tenemos que coger un camino para volver atrás», afirma Bruno Zupan. Su manera de hacerlo es pintando cuadros como el que representa «la unión de todas las religiones, una utopía», o «la Tierra todavía bella», según explica mostrando ambas piezas recientes.

Bruno Zupan con un cuadro suyo que representa la unión de todas las religiones / Zafirus

Conexión estética

Natasha Zupan expondrá otra docena de obras y, aunque tienen estilos muy distintos, no dudan en destacar que «hay una conexión». «Él es más figurativo y en cambio yo me baso en lo matérico, pero los dos utilizamos colores parecidos, que se complementan muy bien, y en las exposiciones conjuntas hay una afinidad que surge de forma espontánea. Cuando unimos los cuadros, surge la magia», resalta la artista. Padre e hija también comparten la visión del arte como «una celebración de la belleza porque da esperanza», afirma ella.

El progenitor señala que «lo más importante es la estética. No me gusta ensuciar los cuadros ni dar relevancia a situaciones feas, ya que solo la belleza puede salvar el mundo, como dijo Dostoievski». Natasha Zupan suma la famosa cita de Stendhal: «La belleza es una promesa de felicidad»; y por ello lamenta que «hace mucho tiempo que el arte contemporáneo renunció a este concepto».

La consecuencia es que «pintar un cuadro blanco o uno negro, por ejemplo, sin más, no tiene futuro. No deja ninguna puerta abierta a otros artistas, a generaciones que empiezan, y a mí como pintor me gusta abrir puertas para que otros puedan inspirarse», en palabras de Bruno Zupan. Las abrió de par en par a su hija, que nació entre pinceles y desde niña absorbió la visión y estética de este referente. «Me formé a su lado, mi auténtica base, y aunque después estudié Bellas Artes en la universidad y desarrollé un estilo diferente, la esencia adquirida en la infancia está ahí», indica. Como la familia viajaba tanto en busca de la luz, ambos también absorbieron los «aprendizajes de otras culturas y países», destaca Natasha.

Su pasión por el collage es una manera de reflejar las influencias que ha tenido en su trayectoria. «Me gusta mucho mezclar, añadir múltiples capas y ser una pintora matérica introduciendo nuevos elementos, entre ellos tejidos y papel, como he hecho utilizando textos del libro de Robert Graves La diosa blanca». Esta pieza tiene «semejanzas con los estratos de una roca», según detalla, ya que otra característica de la obra de la artista es nutrirse de la naturaleza. «A los dos nos inspira el entorno natural, pero yo pinto un paisaje marítimo con rocas y ella acerca un microscopio a una piedra», tal como afirma el padre. Los Zupan tienen «una misma voz, pero con distintos puntos de vista», añade. Y para ello cuentan con el trabajo indispensable de Jane Zupan, la mano derecha para poder estar unidos en la belleza del arte.

Natasha Zupan en su estudio de Valldemossa con una muestra de sus creaciones / Zafirus

