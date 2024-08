Corxeres d’estiu (VIII)

En el cicle ‘Els dijous de Can Tàpera’ (20.30h) tenim avui n’Arantxa Andreu (veu i guitarra) i Soriana Ivaniv (violí). Totes dues presentaran un projecte musical sobre poemes de Toni Veny, autor del poemari La distància que ens argolla en el qual explica les maneres de recordar els qui ja no hi són. En unes declaracions fetes a aquest diari el passat mes de febrer, Veny afirmava que «en aquest llibre, el lector trobarà una continuació natural del meu anterior, Si algun dia vens, ja que la meva escriptura sorgeix de manera natural seguint el camí de les meves circumstàncies personals»

Al Casal de Can Verdal de Sa Pobla (20.30h) segueix el festival de jazz amb el quintet de Pep Garau, format pel mateix trompetista i amb Tomeu Garcias al trombó, Toni Vaquer al piano, Joan Garcias al contrabaix i Enric Fuster a la bateria.

Mitja hora més tard i en el castell de Bellver, la trompetista i cantant catalana Andrea Motis encetarà l’edició del Jazz Palma Festival presentant el projecte Temblor.

Demà i a Sa Bassa Roja de Porreres (20.30h), dos joves intèrprets illencs, Aina E. Rodrigo Fuster al violí i Pau Cladera al piano interpretaran un programa amb obres d’entre d’altres compositors, Txaikoski i Amy Beach.

A Binissalem, avui a les 21 hores, el cicle ‘Nits a la fresca’ presenta Eterno cantar, un recull de cançons escrites en català, castellà, anglès i portuguès i cantades per Magalí Datzira, Bru Ferri, Tramel Levalle i Lucas Delgado.

No hi ha dubte que Les quatre estacions de Vivaldi són unes de les partitures més populars de la història de la música i del barroc en particular, tot i que foren oblidades des de la mort del compositor i fins al segle passat. En aquestes quatre partitures, el venecià intenta i aconsegueix explicar com eren els seus records a cada una de les èpoques de l’any, fent-ne un retrat del tot subjectiu. Per tant, podem dir que estam davant obres de música descriptiva que és la que, sense paraules, explica fets, llocs, experiències, històries o sentiments. Dit això, no podem més que recomanar la interpretació d’aquests quatre concerts, demà dia 2, a les 20.30 hores a l’església del Port de Sóller, a càrrec de l’Ensemble Tramuntana, amb Barry Sargent dirigit i tocant la part solista. El concert es repetirà a Palma dissabte en el claustre de Sant Francesc.

També demà, divendres, a l’hotel Cap Rocat comencen tres dies de música d’alt nivell. A la primera sessió, titulada Amor i odi es recordarà Puccini en l’aniversari de la seva mort, que va tenir lloc el 29 de novembre de fa cent anys. Durant aquesta primera vetlada es podran escoltar fragments de Turandot, Tosca i Madama Butterfly, interpretats per les veus del tenor Jonas Kaufmann, la soprano Sondra Radvanovsky, l’Orquestra Simfònica de les Balears i el Cor del Festival Cap Rocat, que dirigeix Joan Company. El director de tot el concert serà Marco Armiliato, una figura internacional que ha dirigit òperes en els grans teatres d’arreu del món. De fet en la seva agenda hi figuren properes direccions en el Met de Nova York el setembre i octubre vinents, amb Les contes d’Hoffmann i Tosca.

Suscríbete para seguir leyendo