La Toya Jackson en Mallorca: "Estoy muy feliz de estar aquí"

La Toya Jackson, hermana del legendario artista Michael Jackson, ha aterrizado esta tarde en el aeropuerto de Palma de Mallorca para estar presente en la nueva edición de la Remus Lifestyle Night que se celebrará este jueves, 1 de agosto, en el Hotel Pure Salt de Port Adriano.

La cantautora aterrizó en la isla vestida completamente de negro, expectante por participar en la fiesta: “Estoy muy feliz de estar en Mallorca y de participar en este magnífico evento de Port Adriano”.

Marcel Remus, organizador de la ya célebre fiesta, llegó a Mallorca en 2006 y con el tiempo se convirtió en propietario de varias casas de lujo por toda la isla. Entre sus invitados han figurado nombres reconocidos como Liz Hurley, Joan Collins o Andie Macdowell y este año ha optado por la hermana del llamado ‘rey del pop’.

La Toya Jackson es una cara conocida en las televisiones españolas. La cantante estadounidense ha participado en programas como El hormiguero en 2018, o Mask Singer en 2021 donde se disfrazó de Menina para cantar una versión de Lovefool de The Cardigans.

La artista ha logrado una exitosa carrera desde su estreno con el álbum La Toya Jackson que contaba con la participación del autor de Thriller en Night Time Lover. En el 2004 se esperaba que lanzara su álbum Startin’ Over que incluía éxitos como Just Wanna Dance y Free the world, pero finalmente se aplazó hasta 2011, año en el que publicó su libro con el mismo nombre.