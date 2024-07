La voz de Tom Jones desafía sus 84 años en un concierto legendario en Palma

Tras seis décadas llenas de éxito, el legendario Tom Jones (Gales, 1940) conserva a sus 84 años las ganas de cantar y hacer disfrutar a su fiel público. Así lo demostró anoche en el recinto de Trui Son Fusteret ante cerca de 3.500 asistentes rendidos al ‘Tigre de Gales’, lo que significa que se rozó el pleno de entradas vendidas. El Grup Trui puso como límite 4.000 asistentes y hasta ahora no se había acercado tanto el número de espectadores. El británico cantó alrededor de 20 canciones de su amplio repertorio, entre las que no faltaron grandes temas como Sexbomb, It’s Not Unusual o What’s New Pussycat.

El concierto comenzó a las 22 horas, pero desde las 20 horas los asistentes ya pudieron disfrutar de una previa con la joven cantante Roberta Fauteck, que en el futuro podrá decir que fue telonera del gran Tom Jones. Tras la actuación de la exconcursante de La Voz Kids, hubo un momento para tomar algo antes de la esperada aparición del británico. Así pues, con la puntualidad británica propia del cantante, se inició el ansiado concierto, que está dentro de su gira llamada Ages & Stages Tour.

Éxitos de una gran voz

El galés empezó con temas recientes como I’m Growing Old o la versión de Not Dark Yet de Bob Dylan, pero ya en la tercera canción despertó al público con su mítico It’s Not Unusual. Aunque haya perdido agilidad, su poderosa voz sigue intacta e hizo bailar a todo el público. Incluso muchos se levantaron a grabar a su ídolo más de cerca. A este inolvidable tema le siguió el divertido What’s New Pussycat, de la película de 1965 dirigida por el estadounidense Woody Allen.

Cerca de 3.500 espectadores asistieron al esperado concierto de Tom Jones en Mallorca. / Manu Mielniezuk

Poco después llegó el famoso Sexbomb, que hizo vibrar a todos los presentes en Son Fusteret. Seguro que muchos de ellos volvieron a su adolescencia con esta canción. Minutos más tarde volvió a versionar un tema de Bob Dylan, en esta ocasión fue el conocido One More Cup of Coffee. Hacia el final del concierto, Jones entonó varias canciones conocidas de su repertorio, como Delilah o Kiss.

Así, durante más de hora y media, Tom Jones llevó al público en un viaje musical y generacional demostrando que su gran voz se mantiene como siempre. De hecho, en un momento determinado del concierto el cantante recordó a su público que ya tenía 84 años, a lo que una fan respondió: «¡Muy bien llevados!».

Tras el show de la banda escocesa Simple Minds el pasado día 17 y el de James Blunt el día 23, Tom Jones se reencontró ayer con Mallorca y siguió el ciclo de conciertos del Palma Concert Series promovido por Trui. Este periodo concluirá la semana que viene con el concierto de Anastacia el día 6 de agosto.