Rossy de Palma: «Mallorca tiene ahora alicientes que buscaba cuando me fui»

El drama inicial en esta versión libre de Carmen es la migración de México a EEUU. ¿Cala el mensaje en las nuevas generaciones a quien va dirigida la película?

Creo que puede ir dirigida a todo el mundo y yo la veo casi como un clásico porque es muy metafórica y tiene música, danza, gran espíritu de libertad y un mensaje potente. Todos somos mestizos y migrantes o descendientes de ellos. Pídeles a los pájaros el pasaporte y diles que no pueden migrar, o a las plantas, o incluso a los espermatozoides. Si no migraran y el óvulo no abriese la portezuela y les dejase entrar, aquí no estaríamos ninguno. Pero nos sentimos poderosos y hacemos lo que nos da la gana. Mira Trump. Como él, hay otros muchos que no son conscientes de la Historia y se han olvidado de que sus familias llegaron de otros lugares e incluso se cargaron a los nativos que había antes. No podemos cambiar este pasado ni los traumas que causó, aunque sí actuar en base a nuestra responsabilidad actual.

Se define como «afronteriza y mediterránea», donde la huida es en pateras. ¿Por qué la migración se usa como arma política?

Porque el miedo es un poder y con él se consiguen muchas cosas. Provocarlo con mentiras y usarlo como arma es retrógado, necio y obsceno. ¿Quién tiene el derecho de decir a otra persona dónde puede viajar? Por una lotería de la vida, hemos nacido en un lugar que se podría definir como privilegiado, pero imagínate que lo hubiésemos hecho en el Irán actual. Las únicas fronteras que celebro y en las que creo son las gastronómicas.

Benjamin Millepied elimina los celos de la versión inicial y ahonda en la libertad de Carmen. ¿Es una película feminista?

La Carmen originaria, en la que se basó Mérimée para su novela y después Bizet para la ópera, ya era la esencia de la libertad por lo que hizo, teniendo en cuenta la época en la que vivía. Puede ser considerada la primera feminista. La película habla de libertad y también tiene una gran sororidad entre mujeres, tal como muestra la historia de la madre con su amiga, Masilda, y de ella con Carmen.

¿Qué representa Masilda, su personaje?

Es casi como un abrazo, un sitio donde puedes descansar. Era una nómada que llegó a Los Ángeles y creó el cabaret La sombra poderosa. Para el rodaje hicieron un decorado maravilloso con muchísimas cosas de Lola Flores. Finalmente rodamos en Australia después de intentarlo en Chihuahua y Los Ángeles; y allí ocurrieron varias cosas mágicas. Una de ellas es Marina Tamayo, que hace el personaje de la madre. Es bailaora de flamenco y su familia era de Sacromonte, pero emigraron a Australia. Imagínate, encuentras en las antípodas a una bailaora que encima tiene unas facciones que parece una india cheroqui. También yo podría haber sido australiana porque en los años 60, cuando mis padres eran jóvenes, había ofertas para ir a Australia, como a Francia y Alemania, y te daban casa y trabajo, pero a mis padres les pareció que estaba demasiado lejos.

Rossy de Palma / Zafirus

Y acabaron en la Mallorca del boom turístico.

Sí, soy hija de inmigrantes. Me acuerdo que cuando era pequeña me enviaban a la panadería de mi barrio, Pere Garau, y escuchaba que la panadera decía: «Aquesta és filla de forasters». Y ahora mi antiguo barrio es Chinatown. ¿Qué diría la panadera? Reivindico la mezcla, que es fantástica, la charneguidad. Soy una charnegueta mallorquina.

En alguna ocasión ha dicho que le gustaría recibir la Medalla del Trabajo en honor a sus padres, porque fueron muy currantes.

Sí, como yo, que soy una gran curranta. Él fue albañil, maestro de obras, trabajando toda la vida. Mi madre también, tanto de ama de casa como fuera, haciendo cientos de cosas para una familia humilde. Siguen aquí, los tengo mayores, aunque muy bien de la cabeza.

¿Algún día le gustaría volver a vivir en Mallorca?

Aquí se vive muy bien y ahora tiene alicientes que yo buscaba cuando me fui, como por ejemplo el Atlàntida Mallorca Film Fest. Me encantaría. Algún día...

¿Por qué no se considera actriz?

No soy una actriz clásica en el sentido de método y estudio. Soy más una artista-intérprete que se vacía y deja que el personaje entre, es otro acercamiento. Además, soy una picaflor, nunca me he podido centrar en nada. Me entretengo con muchas cosas, la música, la danza, las artes plásticas... Yo me definiría como poeta, artesana y por último artista porque la poesía es la madre de todas las demás artes.

¿Artesana antes que artista?

Con 12 años hacía ropa con tela de flores y la vendía en el rastro de las Avenidas y siempre he realizado cosas con las manos. Me gustan los artesanos, que suelen ser humildes y, al tener las manos entretenidas, tienen la mente calmada.