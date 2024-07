Michael Douglas en el Atlàntida: "Estoy semirretirado y voy a pasar medio año en Mallorca"

Con una filmografía y un palmarés que impresionan, donde destacan dos Óscar y cinco Globos de Oro, a Michael Douglas le hizo especial ilusión el premio recibido anoche en el Atlàntida Mallorca Film Fest, el Masters of Cinema. «Creo que es la primera vez en mi vida que una reina me da un premio», sonrió tras agradecer al festival y la isla este reconocimiento. Un par de horas antes de la gala de clausura presidida por doña Letizia, el actor de Hollywood contó en una rueda de prensa que está tratando de «simplificar» su vida.

«Quiero deshacerme del equipaje extra acumulado a lo largo de los años y disfrutar de mi tiempo libre aquí. Voy a estar en Mallorca seis o siete meses. No es una jubilación formal pero estoy semirretirado», como avanzó al hablar sobre los posibles próximos proyectos. «Les he dicho a mis agentes que solo quiero algo especial, que el director y material sean realmente buenos, porque ahora estoy muy feliz».

Aunque vive «en la privacidad de la Serra de Tramuntana», de la que está «enamorado», reconoció que a veces sufre la masificación. «Es la segunda conversación más importante en Mallorca en estos momentos», afirmó quien lleva tres décadas veraneando aquí. «No sé cuál es la primera», bromeó. Considera que «el problema es una combinación de Airbnb y coches de alquiler por la enorme cantidad existente».

A pesar de que no tiene «una solución específica», confía en «los grupos y organizaciones para resolverlo». Lector voraz de periódicos, sabe que «empieza a haber escasez de agua» y recordó que «hay un fuerte componente medioambiental» que se enfrenta a entre 12 y 14 millones de turistas al año, dijo bien informado.

Cine y personajes

Pero Douglas habló sobre todo de cine, de su trayectoria, de los personajes que más le ha gustado interpretar y de los que se siente más orgulloso en sus 60 años de carrera. «Se trabaja tan duro en los fracasos como en los éxitos; y los papeles que más he disfrutado son aquellos donde el personaje está en una zona gris, no es ni un héroe ni un villano, y tratas de lograr que el público lo apoye, aunque tú no estés seguro de si te gusta o no», explicó en referencia a películas como Un día de furia, La guerra de los Rose y Black rain. Añadió que también le encanta cuando sus personajes están en «situaciones imposibles», como por ejemplo su papel en Atracción fatal.

Mirando hacia atrás, confesó que está «contento» con lo que ha hecho porque siempre ha tratado de «participar en esos proyectos que dejan un buen sabor de boca, algo en qué pensar. Algunas veces trabajas por razones comerciales, pero básicamente el núcleo de mi carrera ha sido intentar encontrar películas con un propósito», ya que hacer cine «es una forma muy cara de entretener durante un par de horas», reiteró sobre los filmes con mensaje. «La mayoría de ellos han funcionado», señaló el actor de Hollywood.

Para Douglas, el séptimo arte «es maravilloso porque puedes comunicarte y acercarte a la gente en todo el mundo, que ni siquiera habla tu idioma. Las películas nos hacen entender lo que piensan otras personas y nos hacen sentir más próximos. Es una de las pocas cosas que nos acercan, sobre todo en un momento en que nuestro mundo parece estar aislándose cada vez más», lamentó.

Por ello valora especialmente los guiones de los proyectos que le plantean. «Si leo uno que me toca la fibra...» Es lo que le ocurrió con Un día de furia. «Estaba muy bien escrito y para mí es lo más importante. Soy más feliz con un papel pequeño en una buena película que con uno destacado en una mala. Me siento mucho más recompensado».

En uno de sus últimos trabajos, la serie El método Kominsky, de Netflix, ha tenido el protagonismo junto al actor Alan Arkin y además ha disfrutado de Chuck Lorre, «un gran guionista de televisión que ha hecho The Big Bang Theory y Dos hombres y medio, y trata los temas de manera humorística». Incidió en ello porque Michael Douglas se ha prodigado poco en la comedia y porque le sorprende que «es un género no tan respetado como los dramas, cuando ser dramático es mucho más fácil en la vida que ser gracioso», comparó.

Política

Por último, se metió en la arena política, que está muy movida en su país, y como demócrata alabó a Kamala Harris. «Yo era un gran partidario de Joe Biden, recaudé fondos para él y lo admiro mucho, es muy buena persona, pero creo que Harris será impresionante y las elecciones de EEUU van a ser muy interesantes». Y criticó «la crisis democrática que representa el partido de Donald Trump», concluyó.