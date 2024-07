James Rhodes: «La música clásica sigue en una burbuja, aunque nos pertenece a todos»

¿Se ve bien como personaje de dibujos animados?

Me encanta. Nunca imaginé que pudiese llegar a tener mi propio personaje de animación. El objetivo es dar a conocer a los más pequeños la música clásica, los compositores más famosos y las grandes obras universales con un poco de humor.

¿Es la mejor manera de que los niños se acerquen a los clásicos?

No sé si es la mejor manera. Para mí lo mejor sería que cada escuela tuviese su orquesta y que llevase a los alumnos a escuchar conciertos de música clásica. Tristemente en este mundo, no solo en España, la educación musical ha desaparecido completamente. La música clásica sigue en una burbuja para un grupo de personas selecto, aunque es muy importante y nos pertenece a todos. La serie Jimmy y la tecla mágica es una manera asequible y divertida para que los pequeños descubran algo y si luego quieren saber más, me parece maravilloso.

La isla le recuerda a su infancia.

Sí. Cuando era pequeño iba con mi familia a Peguera cada agosto, pero no he vuelto desde hace más de tres décadas.

¿Regresará ahora? Es el lugar que fue su «refugio más seguro, perfecto e increíble», dijo una vez.

No lo sé. No sé si podría lidiar con todas las emociones y volver a unos recuerdos mixtos. Algunos son muy buenos, como cuando fumaba en la playa con doce años.

Confesó en un libro los abusos sexuales que sufrió en la infancia y ha sido un gran activista con el fin de impulsar la ley de protección. ¿Se ha hecho lo necesario?

Nunca es suficiente. Me costó un montón conseguir que aprobasen esta ley de protección a la infancia. Incluso tuve amenazas de muerte y Vox intentó deportarme de España. Yo lo único que quería es conseguir mejorar el mundo para nuestros niños. No es subir los impuestos ni nada que pueda ser polémico, pero también existe la España profunda. Creo que he hecho todo lo que he podido e incluso un poco más, por el peligro de muerte, y ahora estoy enfocado en cosas más tranquilas.

Lo primero que ha escrito en las redes sociales tras aterrizar de nuevo en Mallorca es: «Me sent tan en pau aquí».

Cómo no. Y Chopin también se sentía en paz. Pasó muchos meses felices aquí, por lo que si era bueno para él, para mí es mucho mejor. Perdonad mi mallorquín, que es un horror, pero hago lo que puedo.

James Rhodes en el Parc de la Mar / AMFF

¿La ha visto masificada?

Ocurre en todo el mundo. La isla se ha convertido en un lugar más pijo y más turístico que cuando era niño. Pero yo también soy turista aquí. Tenemos que saber encontrar un equilibrio, aunque está claro que las viviendas vacacionales son un verdadero problema.

Últimamente le vemos en series de dibujos animados, en la radio, haciendo fotos, escribiendo... ¿Tiene aparcado el piano?

En la clausura del Atlàntida voy a tocar un par de piezas. Es verdad que ahora estoy más obsesionado con mi cámara fotográfica y otras muchas actividades. Desde que he llegado a España he descubierto tantas cosas más allá de mi mundo de la música... Yo diría, sin querer ser melodramático, que aquí he empezado a vivir de verdad. Y eso es una auténtica bendición.

¿Continúa tan enamorado de España como cuando llegó o ya ve todos sus defectos?

Claro que veo sus defectos, pero eso es el verdadero amor, ¿no? Tras la luna de miel, viene la realidad, que no siempre es buena, aunque continúas enamorado y aceptas las cosas que no te gustan del otro. Yo veo que hay una España profunda con una gran cantidad de odio, las polémicas, la división, la rabia... Tantas cosas, y no solo ocurre en España, sino en muchas partes del mundo. Pero este es mi país, del que sigo enamorado, ahora ya como un matrimonio que lleva muchos años. Pero ese es el verdadero amor. A mí España me ha devuelto todo.