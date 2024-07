Ilias Tzempetonidis: "En Cap Rocat puedes disfrutar de artistas que solo verías en los principales conciertos del mundo"

Esta es la tercera edición del festival de Cap Rocat. ¿Qué expectativas tiene?

Mi principal objetivo es atraer al máximo de personas posible para escuchar a artistas que los mallorquines tienen casi imposible encontrar en la isla. Cap Rocat es la mejor oportunidad para esto ya que traemos a gente que solo encuentras en óperas como la de Salzburgo. Es el caso de Jonas Kauffman y Sandra Radvanosky, unas auténticas leyendas.

¿Qué diferencia a la audiencia española con las demás?

Estamos hablando de una audiencia mediterránea. Los españoles y los italianos tienen más similitudes entre sí que con los alemanes o los países de los Alpes. El temperamento en vuestro país es más alto que el de un inglés, un suizo o un austriaco. En España además existe una gran tradición por las voces y siento que están más dispuestos a entregarse como público, y la afección entre artista y asistentes es más recíproca. Esto es algo fundamental ya que nos hace sentir más libres y maximizar nuestro talento. He trabajado en sitios como París o Nápoles y vuestro público es el más generoso y el que más está dispuesto a disfrutar de una gran noche.

¿Tiene algo especial preparado?

Este año hemos decidido junto a Marco Armiliato, el director, dividir en tres áreas el espectáculo. Queríamos honrar la memoria de Giacomo Puccini y para ello lo hemos relacionado con otros dos jóvenes compositores italianos en su época como es el caso de Ruggero Leoncavallo y Pietro Mascagni. Estos autores competían en su día por la atención de los principales publicistas de Milán. El ganador acabó siendo Puccini ya que es el que ha trascendido en el tiempo, por lo que será la historia que contaremos. El año que viene espero que podamos volver al formato anterior pero pensábamos que era la mejor manera para explicar la historia del italiano.

¿Veremos algún artista español?

Claro. Al igual que el año pasado ofreceremos una masterclass de cantantes españoles. El domingo el director de orquesta es el madrileño Pablo Mielgo. En el futuro, cuando el festival sea más grande, uno de nuestros objetivos es traer aún más músicos de España.

¿Se sigue ajustando la ópera a los tiempos modernos?

No diría que es algo que ha pasado de moda. Todos los festivales de ópera suelen llenarse y se han recuperado muy bien después de la pandemia. La ópera es el género de la exaltación, si el teatro recrea las obras de los principales compositores que buscaban esta emoción, no es difícil encontrar una respuesta del público. Sin embargo, si nos quedamos con la mediocridad y no ofrecemos un buen recital, es normal que se considere aburrido, porque la diferencia entre lo colosal y lo aburrido puede ser de un centímetro. Si la ópera fuera algo del pasado no conseguiríamos sold outs año tras año.

¿Y cómo logra atraer a las nuevas generaciones?

Solemos contar con músicos que logran esta conexión con los jóvenes por lo que animo a todos a venir a Cap Rocat para disfrutar de esta combinación entre artistas en el pico de sus carreras y otros que están emergiendo.

El director griego, Ilias Tzempedonidis / .

Se suele pensar que la música clásica y los conciertos siguen siendo algo elitista.

En absoluto. En 2024 es algo que ya no sucede. La única ópera que podría considerarse así es la de Salzburgo porque los precios son muy altos y no todo el mundo se lo puede permitir. Pero no es el caso de nuestro festival. Considero a Cap Rocat como algo más que un hotel, un escenario donde tienes la oportunidad de disfrutar de artistas exclusivos que solo podrías ver en los principales conciertos del mundo. Si esperásemos que solo viniera un público de élite y con una excelente educación musical no vendría nadie. Lo importante es que vengan con ganas de disfrutar.

Con la pandemia vimos que se empezaron a popularizar las actuaciones virtuales. ¿Es algo que tiene futuro?

No hay nada como los conciertos en directo, es lo más real que existe.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la ópera?

La financiación. Los gastos entre administración, orquesta, instrumentos… son cada vez más elevados. No son tiempos fáciles, y la lírica es el arte más caro de todos. El público es algo que ha mejorado, después del Covid nos hemos recuperado y hemos vuelto a llenar sitios como el Liceu.

Suscríbete para seguir leyendo