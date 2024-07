Stéphanie Sunnfors: «Espero ser un ejemplo de liderazgo empresarial para las más jóvenes»

La historia de cómo la sueca de 27 años, nacida en Mallorca, Stéphanie Sunnfors, ha entrado directa en el top de empresarias suecas de éxito a la temprana edad de 19 años, le sorprende incluso a ella misma. Stéphanie fundó Lash Lift Stockholm en 2016, cuando introdujo Lash Lift en el mercado sueco de la belleza. Desde entonces, ha abierto varios salones en Estocolmo, ha creado un equipo de especialistas y ha iniciado programas de formación junto con Nouveau Lashes y HD Brows, dos de los mayores actores internacionales de la belleza en todo el mundo. «Mi pasión de toda la vida, la belleza y el espíritu empresarial, me llevaron a fundar mi propia empresa cuando en un viaje a Barcelona probé por primera vez un lifting de pestañas y me enamoré del tratamiento. Desde ese momento supe que tenía que traerlo a Suecia. Ahora, casi una década después estoy orgullosa de ser el centro de belleza más importante de Suecia con varios salones y un talentoso equipo de mujeres. Y ha sido en este momento cuando he creído que era el momento oportuno de volver a mis raíces, Mallorca».

Llevar a cabo su sueño a tan temprana edad y convertirse en una historia inspiradora de éxito empresarial entre los más jóvenes, le ha llevado a querer ayudar a otros a lograr sus objetivos por lo que la emprendedora ha establecido escuela, Lash Lift Stockholm Academy, en la que ofrece programas de formación de la más alta calidad para quienes quieren desarrollar una carrera en este campo. «Espero ser un ejemplo de liderazgo empresarial, especialmente para las mujeres más jóvenes, y estoy muy orgullosa de también dirigir un gran equipo con ellas. Me encanta empoderar a las mujeres y que sean independientes y exitosas y me comprometo a ofrecerles oportunidades de crecimiento dentro y fuera de nuestra empresa».

Stephanie es una apasionada de la estética de la belleza, lo que le ha llevado de forma orgánica a establecerse en un impresionante palacio mallorquín en el casco antiguo. «Es un entorno perfecto y un sueño, además de un privilegio de compartir este impresionante oasis con Heat, otra compañía fundada por mujeres inspiradoras. Siempre he considerado que los tratamientos de belleza que realizamos son una forma de arte ya que refleja una búsqueda común de la excelencia estética. Nuestras profesionales son en realidad artistas, cada una de los cuales expresa su creatividad a su manera, manteniendo nuestras técnicas únicas y sostenibles».

Explica que Suecia siempre ha estado a la vanguardia tanto en diseño y en tecnología como en belleza. El estilo escandinavo de belleza natural se ha hecho muy popular en todo el mundo, lo que encaja muy bien con los tratamientos que ofrecen. «Estamos muy contentos de haber abierto nuestro primer centro internacional en Palma, marcando un hito en nuestra historia. Como nací en Mallorca, esta isla siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, por lo que fue una elección natural establecerme aquí, dándome la oportunidad de reconectar con la comunidad local. Recientemente tuvimos la visita de Bianca Ingrosso aquí en Mallorca donde además vive su padre y pudo llevarse a cabo sus tratamientos favoritos que habitualmente se hace en Estocolmo para aparecer radiante en su exitoso programa de televisión Bianca Show. Por otro lado, en el futuro también tenemos planes de que Los Ángeles sea el próximo destino en nuestra lista».

Añade que invertir tiempo y dinero en el cuidado personal es sin duda una prioridad en Suecia. Tanto en tratamientos de belleza, como en la salud y el bienestar. Aunque en ocasiones las redes sociales hoy en día pueden contribuir a la presión competitiva y las comparaciones entre las jóvenes lo que lleva a chicas de 18 o 19 años ha someterse a operaciones de cirugía estética. «Nosotros nos centramos en ofrecer tratamientos que realcen la belleza natural y la autoexpresión de forma sana y positiva, reforzando la confianza de las personas. Nuestra filosofía de belleza se basa en las premisas de la sencillez, la pureza y la practicidad que definen la cultura sueca. Siempre con un enfoque minimalista. Esta filosofía encaja a la perfección con el Scandi style admirado en todo el mundo, que enfatiza la elegancia natural y la belleza sin esfuerzo».