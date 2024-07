Sybilla: «La Revuelta es un proyecto donde el contacto físico y la diversión son lo más importante»

Sybilla, la gran maestra de la moda española aunque nacida en Nueva York, ha «re-vuelto» y lo hace siempre a lo grande. Cuenta con una Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y un Premio Nacional de Diseño de Moda, y puede presumir de haber vestido a las grandes actrices de este país para las alfombras rojas más importantes. Aún en ocasiones alejada del foco mediático, no ha parado nunca de ser noticia gracias a sus diseños y creaciones. Por eso, la diseñadora ha querido llamar a este regreso más que una vuelta: La Revuelta de Sybilla.

La acoge el Espai Buit de plaça Drassana que se transformará en un laboratorio creativo en el que cada mujer se puede hacer el vestidor de sus sueños con prendas que, bajo el toque de la diseñadora, sean atemporales y un fondo de armario perfecto para cualquier ocasión.

¿Porqué La Revuelta de Sybilla?

Quizás, el nombre fue una broma, no es la primera vez que nos vamos y volvemos. Y cada vez es una pequeña revolución, al menos para mí y para mi entorno. Hacemos las cosas de manera bastante distinta a la norma, en cierto sentido vamos contra corriente. En un momento donde todo es digital y online, La Revuelta es un proyecto donde el contacto físico y la diversión son lo más importante y donde yo estoy muy involucrada en todo el proceso de presentar mi último trabajo.

Diseños de Sybilla que, tras la tienda efímera en Espai Buit, repetirá experiencia en Eivissa y México. / F. V.

¿Qué vamos a encontrar en la tienda efímera?

Todo tipo de prendas, desde una camiseta y básicos o vestidos de noche, en series pequeñas, hay pocas piezas de cada modelo.

¿Tienda efímera pero no ropa efímera?

Espero que no. Todo mi empeño es hacer prendas que soporten bien el paso del tiempo, que te acompañen en distintos momentos de tu vida, que te encariñes con ello, como si fuera un buen amigo. Hay muchas cosas nuevas, pero también desarrollo la idea de «prendas permanentes», que perduren.

¿Qué ventajas te ofrece la dinámica de dar a conocer sus colecciones al mundo con tiendas efímeras en distintas ciudades?

Son un laboratorio, un experimento, en cada una aprendemos. Ahora llegamos a Palma en Espai Buit, después hacia el 15 de agosto en el hotel Six Senses de Ibiza, y tras ello, México y seguimos. El entusiasmo con el que nos recibe la gente y la expectación que se genera es emocionante. Una buena excusa para hacer una fiesta.

Diseños de Sybilla que, tras la tienda efímera en Espai Buit, repetirá experiencia en Eivissa y México. / F. V.

¿Sigue con las mismas ganas de diseñar?

No puedo evitar diseñar, me sale solo si tengo un boli en la mano, hablando por teléfono sobre todo, o en medio de conversaciones. Diseño inconscientemente, de hecho, me pasa desde el colegio. Una vez que lo veo dibujado tengo que convertirlo en realidad. En ocasiones, siento que esos dibujos no surgen de mí, sino que aparecen de repente. Por otro lado, como soy mujer coqueta, con una vida agitada, sigo con ganas de vestirme y verme bien. Eso se traduce en una fuente de ideas y deseos que también me empuja a investigar.

¿Echa de menos los tiempos frenéticos de las colecciones y los desfiles?

¡Para nada!

¿Continúa con su casa de Mallorca?

Sí, la isla es mi centro, mi raíz. Y mi proyecto aquí en la montaña es mi gran pasión, el motor que hay detrás de todo lo que hago.

Diseños de Sybilla que, tras la tienda efímera en Espai Buit, repetirá experiencia en Eivissa y México. / F. V.

¿En qué proyectos está involucrada últimamente?

¡Me llaman «mariproyectos»! Nunca faltan; muebles junto a mi pareja, una colaboración con una artista plástica, conferencias y cursos con activistas, un centro social en República Dominicana, una línea de yoga y ropa interior. Todos se van cocinando a fuego lento y los presentaremos cuando estén lo suficientemente maduros.

¿Algún otro proyecto que le gustaría hacer y todavía no ha sido posible?

Colaboraciones de todo tipo, y en distintas ramas, proyectos de arquitectura, cursos, un centro de salud, un jardín, algo que motive a los adolescentes ¡Sueños no me faltan!

¿Como ha cambiado su filosofía de vida y de empresa en estos años?

No sé si ha cambiado mucho, sigo siendo muy idealista, pero seguramente la vida me ha dado unas cuantas lecciones. Sigo pensando que el equipo y la energía que se genera entre todos es fundamental y me siento muy orgullosa de la gente que me ha acompañado y la que me acompaña en esta nueva aventura.

Diseños de Sybilla que, tras la tienda efímera en Espai Buit, repetirá experiencia en Eivissa y México. / F. V.

Personalmente ¿qué le gusta vestir?

Esta respuesta cambia según el día y el estado de ánimo. Diseño mucho a partir del deseo, esta colección especialmente estaba centrada en el concepto de «apetecible». En mi caso es fácil tener empacho de ropa, busco siempre crear algo que pueda generar alegría, paz, dar fuerza. La ropa puede ser un gran aliado.

¿Hoy en día qué factor es el más importante para triunfar en la moda?

Creo que el marketing, sin duda, pero eso también es un talento que requiere creatividad e intuición.

¿Ahora mismo tiene tienda física en alguna ciudad?

No tengo tienda física todavía. En Madrid sí tenemos el salón de medida y novia donde se puede coger cita y hacer encargos.

Suscríbete para seguir leyendo