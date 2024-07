Rodolfo Sancho presenta su nueva película en Palma, "que habla de tema universales y de la historia del cine"

Rodolfo Sancho está en Palma donde se ha estrenado su última película, Un paseo por el Borne, dirigida por el mallorquín Nick Igea, en la que interpreta a un director de cine frustrado que recupera la ilusión por su profesión al comenzar a dar clase a un grupo de alumnos entusiastas. “La película habla de temas universales aplicables a cualquier ámbito”, sostiene el actor, “y de la historia del cine”.

El intérprete y el resto del equipo de la película han viajado a Palma para estrenarla dentro del Atlàntida Mallorca Film Fest, proyección que tuvo lugar este pasado miércoles en el cine Augusta. Rodolfo Sancho asegura que no ha vivido con la misma profundidad el drama y la frustración que vive su personaje al no conseguir sus sueños. “La película habla de temas universales aplicables a cualquier ámbito, puede ser el cine, el periodismo, puede ser un ingeniero que no consigue hacer el trabajo que le gustaría realmente… En ese sentido, y para mí habla de la historia del cine. ¿Cuántos directores, actores, guionistas les cuesta años o no consiguen hacer exactamente lo que quieren, incluso a niveles gigantes?”, plantea. Lo de aceptar proyectos que no son los soñados, “forma parte del oficio”.

Sobre la experiencia de trabajar en Mallorca (el rodaje tuvo lugar en febrero de 2023), comenta: “Ha cambiado todo mucho. Hace diez o quince años, te tocaba rodar en un plató, seis meses en Madrid, prácticamente todo se hacía allí. Y ahora, mucho se hace fuera de Madrid, en el Norte, en Canarias se está rodando muchísimo, en Andalucía… con lo cual se están creando equipos técnicos fuera de lo que era antes, todo centralizado”.

En esta ocasión, Sancho ha actuado con Ruth Gabriel, Tábata Cerezo, actores locales como Toni-Lluís Reyes y Lluís Oliver, además de Natalia Verbeke.

En cuanto a proyectos, prefiere no adelantar nada, no por superstición, dice, sino porque luego las fechas cambian mucho.