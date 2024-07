Corxeres d’estiu (VI)

Sant Jaume arriba amb música, ja que per avui , festa del sant, tenim algunes propostes que convé esmentar.

A Can Tàpera, el cicle ‘Els dijous a Can Tàpera’ ens presenta un recital del grup La Granja i el seu projecte El eterno verano. El grup està format per Guillem Porcel (veu), Kiko Riera (guitarra), Carlos Garau (baix), Miquel Gibert (batería), Pablo Ochando (guitarra) i Juanjo Tomás (guitarra i tecalt). La cita és a les 20.30 hores.

Una mica més tard (21.30h) i en el castell de Bellver, la Simfònica, dirigida per Joji Hatori i amb la col·laboració de la violinista Leticia Moreno, interpretarà l’Obertura d’El baró gitano d’Strauss, Tzigane de Ravel, la Fantasia sobre Carmen de Bizet de Sarasate i la Simfonia número 4, coneguda com a Simfonia Italiana de Mendelssohn. Un programa eclèctic, en el qual trobam obres populars (qui no coneix les melodies de Carmen? o l’obertura de l’opereta d’Strauss), amb altres una mica més exigents, sobretot Tzigane de Ravel, escrita en forma de Rapsòdia per a solista i orquestra, tot i que inicialment for pensada per a violí amb acompanyament d’un instrument curiós, el luthéal, un mecanisme que s’instal·lava dins un piano per aconseguir sons curiosos i efectes nous. Hem de dir que aquest element, avui ha desaparegut totalment de les sales de concerts.

A sa Pobla i dins el Festival de jazz, el Raval Flamenco Jazz group, format per sis joves de trajectòries musicals diverses, oferiran un repertori curiós, mescla de diferents maneres d’entendre el jazz i el flamenc. El concert és a les 20.30 hores en el Casal de Can Verdal.

A les 21 hores i en el mirador del Cementiri de Deià, recital del pianista americà Richard Vinton. Nascut a Florida, resideix a Mallorca des de 1993. Ell, que lidera una formació de músics, oferirà una música eclèctica que inclou fusions entre el jazz i altres formes.

També avui i a l’església de la Colònia de Sant Pere, Solnegre i demà a la parròquia d’Artà, l’òpera Los Elementos d’Antoni Lliteres amb Art Vocal Ensemble.

Per demà divendres tenim en el castell de Bellver (20.30h), la Banda de Música de Palma, Simfovents, presentant un concert molt festós, dirigit pel seu titular Francisco Valero-Terribas i en el qual el programa estarà format per A Festive Overture, d’Alfred Reed, Fiesta das Fogaceiras de Teo Aparicio Barberán, Impressions Festeres de Bernardo Adam Ferrero, Fiesta de Phillip Sparke, Festa Paesana de Jacob De Haan, Toccata Festiva de Jan Van der Roost i Fiesta cu tres banda de Johannes Pi Scheffer.

A la Fundació Bartomeu March de Palma (21h), demà tenim el pianista i cantant italià Gino Castelli al costat de la Camerata Deià, presentant La cançó italiana de sempre, amb temes italians de tota la vida en format clàssic. Nascut a Palerm Gino Castelli viu i treballa des de fa més de trenta anys com a compositor, cantant i productor a Hamburg. Escriu cançons per a si mateix i per a altres artistes. Per la seva banda, la Camerata Deià està formada per Pablo Albornoz (violí), Rosa Cañellas (violoncel), Facundo Passeri (bateria) i Alfredo Oyaguez Montero (piano).

Al Port d’Alcúdia, a Plaça des Varadero (21.30h) Ball a la fresca a través de Música popular.

I a més de totes aquestes propostes, tenim que al Parc de n’Hereveta de Porreres, avui, demà i dissabte tenim el festival Mobofest, que combina música pop/rock de diferents estils i apte per a totes les edats i interessos, ja que combina artistes que bé poden agradar a un públic extens.

