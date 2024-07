Andreu Genestra presenta una dieta rica en antioxidantes junto a ADEMA

Investigadores de la Escuela Universitaria ADEMA y del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud de la UIB, junto con el chef estrella Michelín Andreu Genestra, han iniciado un innovador proyecto para investigar los efectos de una dieta rica en antioxidantes en el organismo: “A los pacientes les cuesta seguir las dietas por que se basan en comidas a las que no están acostumbrados, nuestro objetivo es cambiar eso”.

El estudio, titulado Capacidad antioxidante de la dieta y su relación con la gastronomía, involucra a un equipo multidisciplinario de dietistas-nutricionistas, bioquímicos y médicos, y contará con la participación de más de 120 voluntarios de entre 18 y 40 años. Estos participantes seguirán un plan dietético específico, diseñado para ser rico en antioxidantes, durante un periodo de intervención concreto:”Muchos estudios han demostrado los beneficios de las comidas antioxidantes pero lo que queremos demostrar nosotros es lo rápido con la que el cuerpo asimila estos antioxidantes. Comer bien no es difícil, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a las legumbres o verduras”.

Los alimentos seleccionados para esta dieta incluyen una variedad de vegetales, frutas, hierbas y especias, conocidos por su alto contenido en moléculas antioxidantes como vitaminas E y C, polifenoles y betacarotenos. Entre los alimentos destacados se encuentran las zanahorias, arándanos, granadas, verduras de hoja verde, moras, nueces, albahaca, canela, jengibre, menta y tomillo.

Además de seguir una dieta rica en antioxidantes, los participantes serán instruidos para reducir el consumo de alimentos y hábitos que contribuyen a la oxidación e inflamación, como dulces, harinas refinadas, bebidas alcohólicas, refrescos azucarados, carnes rojas, alimentos procesados y el tabaco.

Este estudio promete combinar lo mejor de la ciencia y la gastronomía para explorar cómo una dieta rica en antioxidantes puede mejorar la salud y prevenir enfermedades, marcando un hito en la investigación dietética y nutricional.

El doctor Félix Grases reconoce que la dieta ayuda a frenar el desarrollo en exceso de radicales libres que puede producir síntomas como envejecimiento. “En Mallorca tenemos el caso de un hombre de 120 años que estuvo hasta el final de sus días montando en bicicleta, es lo que hace seguir una dieta sana”.

Platos elaborados por la élite de la cocina

Andreu Genestra, Estrella Michelín y con varios restaurantes por toda la isla, ha elaborado un recetario atractivo y palatable, basándose en estos alimentos de origen vegetal. Las recetas buscan maximizar los beneficios nutricionales, minimizando la pérdida de antioxidantes durante su preparación. La dieta pretende no solo ser beneficiosa para la salud, sino también deliciosa y fácil de seguir, promoviendo una mayor adherencia entre los participantes. El chef defiende que lo principal es no imponer nada en una dieta, si no que sea al propio paciente al que le entre la comida por los ojos: “Lo más importante es vivir mejor, no más tiempo. Nuestra cultura no está acostumbrada a las legumbres u otros alimentos,en países como la India tardan 8 horas, mientras que nosotros una hora y media, lo que es normal que a la hora de digerir y absorber los nutrientes, a nosotros nos sea más difícil”.