Portocristo y Palma se rindieron ante John Mayall, fallecido el pasado lunes a los 90 años

Su poderosa luz, un foco que durante décadas alumbró la escena del viejo blues y conquistó el mundo del rock, tanto en solitario como con su histórica banda, The Bluesbreakers, en la que militaron grandes como Eric Clapton, Peter Green o Mick Taylor, empezó a dejar de brillar a finales de 2021, cuando anunció que se bajaba de los escenarios para centrarse en las grabaciones. El pasado lunes, John Mayall, pionero del blues británico, fallecía a los 90 años en su casa de California, rodeado de sus familiares, entre ellos sus 6 hijos, 7 nietos y 4 bisnietos.

«Los problemas de salud que obligaron a John a poner fin a su épica carrera de giras han llevado finalmente a alcanzar la paz a uno de los mayores guerreros de la carretera de este mundo. John Mayall nos dio noventa años de incansables esfuerzos por educar, inspirar y entretener», se lee en el mensaje de Instagram sobre su fallecimiento.

Concierto en Portocristo

Responsable de discos para la historia, como Blues Breakers with Eric Clapton, Blues from Laurel Canyon o The turning point, Mayall visitó la isla en varias ocasiones. En 2004 lo hizo en Portocristo, en las Festes del Carme, con The Blues Devils como teloneros. «El blues es una fuente de inspiración que me permite contar mis sentimientos e historias», confesó a quien suscribe este texto.

«Habrá quien se pregunte que qué hago, a mi edad, viajando de aquí para allá, en lugar de estar en casa tranquilamente con mi familia. Sigo porque puedo tener lo mejor de los dos mundos, el de la música y el familiar. Doy unos cien conciertos al año, lo que significa no tener días libres y estar mucho tiempo en la carretera, pero también dispongo de unos doscientos días para estar en mi casa con los míos», explicó a este diario un músico al que Mick Jagger calificó en su día como «la escuela del blues».

La conquista del Auditorium

Seis años después volvería a Mallorca, en esta ocasión en el Auditorium de Palma, acompañado del guitarrista Rocky Athas, el bajo de Greg Rzab y el piano de Tom Canning.

John Mayall, en 2010, en el Auditorium de Palma / Guillem Bosch

En redes sociales su pérdida no deja de provocar reacciones, como las del escritor José Vidal Valicourt, el poeta Antonio Rigo o los músicos Cris Juanico, Pep Banyo y Jordi Álvarez.