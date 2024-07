Pep Girbent lleva los paisajes de polaroid de Tarkovsky a la pintura

El magnetismo que desprenden unas polaroids que realizó el cineasta ruso Andrei Tarkovsky, con paisajes en penumbra, tonos oscuros y nostálgicos, es el mismo que trasmiten las pinturas que Pep Girbent (Sóller, 1969) ha realizado sobre esa serie de fotografías y que con el título Landscapes (After Tarkovsky polaroids) expone en el espacio Cabinet de la Galería Pelaires, a partir de este jueves, 25 de julio, y y hasta el 14 de septiembre.

Tras protagonizar meses atrás su primera exposición individual en esta galería, Recent paintings, en la que reunió obras de gran formato, las más grandes que había afrontado hasta ese momento, en esta ocasión Girbent ha querido realizar «como contrapunto» cinco pequeñas pinturas (cuatro y una repetición de una de ellas) que se inspiran en unas polaroids de Tarkovsky. «Una de mis características es que nunca parto de cero, me gusta arrancar a partir de algo, revisar, variar, repetir, incluso a veces obras de otros artistas, porque he tenido la intuición de que esto es un modus operandi que está muy en coherencia con las reglas del juego del siglo que vivimos», explica el pintor al presentar esta muestra. «Muchas veces cojo imágenes de otros y sobre esta base intento hacer mi aportación de manera que quede una rareza, un ente fronterizo, una singularidad, en que se entrevean características de la obra original y del artista original con lo que yo aporto», añade sobre su trabajo.

Girbent siempre ha considerado el cine «como una fuente de imágenes inacabable». En cuanto a Tarkovsky, explica que, en su momento, fue de los cineastas que le sedujeron y en este caso quiso «ver qué pasaba llevando a pintura otro arte, las texturas, los colores y las formas tan peculiares de un formato como es el de la fotografía polaroid, de alguna manera, no realista».

Pep Girbent, en Pelaires. / Manu Mielniezuk

Seleccionó una colección de polaroids de Tarkovsky, las que más le gustaban y durante el proceso fue descartando imágenes, quedándose con aquellas «que creía que podían funcionar como pinturas autónomas». Al final fueron cuatro fotografías. «Y para hacer la quinta pintura no utilicé una polaroid nueva, sino que repetí la primera. Esto que parece un gesto banal, en realidad estoy convirtiendo lo que es una serie finita, que es la de las polaroids de Tarkovsky, en una serie de pinturas potencialmente infinitas, desde el momento que repito una, puedo repetir las veces que sean». Para el artista solleric, «la pintura es un medio de diferenciación y no hay dos pinturas iguales, es decir, toda imagen pintada es pura diferencia con cualquier otra, las copias no existen, todas son originales», reflexiona.

Además de estas cinco pinturas exhibidas en el Cabinet, Pelaires muestra otra más que no forma parte de la exposición, pero que sí pertenece a la serie de paisajes inspirados en las fotografías de Tarkovsky. Sobre cómo llegó a estas imágenes realizadas por el ruso, Girbent explica: «Soy un coleccionista de imágenes que rastrea las redes, internet y roba lo que le apetece, porque las condiciones de hoy día es lo que nos permiten».

Este proyecto también tiene su vinculación al arte oriental, en cuanto a las sombras y la iluminación tenue, los ambientes cuidados y creación de climas, apunta el artista. «Son unas pinturas que, si las miras de cerca, no son muy refinadas, están hechas con recursos toscos, los dedos, el papel de lija... todo en función de que a un metro o dos de distancia creen esta sensación», agrega.

Girbent comenta que la suya «es una pintura que tiene aspecto tradicional o clásico, pero sin embargo, radicalmente contemporánea».