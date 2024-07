Dayna Kurtz, en Mallorca: "De no ser por el apoyo económico de mis fans, me habría retirado hace tiempo"

Usted fue una de las estrellas del antiguo Waiting for Waits y ahora regresa con un nuevo festival, Women don’t Wait for Waits. ¿Qué expectativas tiene?

Ha pasado mucho tiempo pero estoy contenta de volver a Mallorca que es uno de los sitios más bonitos del mundo. Espero que la comida, la gente y la música siga siendo excelente aquí. La gente en España es apasionada y tiene un gran gusto por la música por lo que siempre disfruto de los tours que hago en la isla.

¿Está en contacto con la industria musical española?

No del todo. Sigo a gente de mi edad por lo que es difícil que estén en activo. Últimamente estoy escuchando a Chavela Vargas.

Su música es muy cinematográfica. ¿Qué le inspiró a relacionar sus producciones con el séptimo arte?

Creo que es simplemente la manera en la que mi cerebro funciona. Cuando escribo, no sé lo que voy a escribir pero sí que sé cómo quiero que se sienta el que lo va a escuchar. Me gusta la narrativa y el componer. A veces escribo de experiencias propias y otras veces creo un personaje que no tiene nada que ver conmigo.

¿Cómo está viviendo el auge del streaming?

Para artistas como yo que no hacemos mucho dinero los derechos de autor lo son todo y tenemos que batallar contra las descargas ilegales. Es una época mala, yo ahora mismo tengo un Patreon con 200 fans que me donan dinero para que siga haciendo canciones. Si no fuera por ese dinero, hace tiempo que lo habría dejado. Incluso hay bandas que han tenido que separarse y hacer carreras en solitario por que no se lo pueden permitir. Hace tiempo que se ha decidido que el arte no debe costar dinero, pero con las plataformas el dinero va a un billonario y no al cantante. Necesito 700.000 streams para ganar 100 dólares. La era digital creo que nos ha arruinado a todos tanto a actores, cantantes, periodistas… La gente rica se está volviendo egoísta.

¿Le ha supuesto un antes y un después?

Sí, yo antes hacía giras por más países y ahora a no ser que sepa que voy a recuperar el dinero invertido, no lo hago. No puedo permitirme hacer los conciertos de antes ya que tengo que cubrir necesidades básicas. Me estoy haciendo mayor y no tengo tanta energía.

Sin embargo sigue teniendo fans que acuden a sus conciertos por la emoción que transmite.

Sí, yo en los conciertos abro mi corazón. La gente en sus conciertos tiene sus propias vidas y me siento afortunada de canalizar esas emociones y transmitirlas al público.

Dayna Kurtz en uno de sus conciertos / .

¿Se queda con alguna experiencia en específico?

Creo que la primera vez que hice un sold out en Países Bajos, nunca esperé tocar para más de 30 o 40 personas. El éxito es relativo, habrá gente que dirá que no soy una artista exitosa mientras que otros artista emergentes desearían tener mi carrera. Para mí el éxito es dedicarme a esto, no me gustaría trabajar en una oficina o haciendo hamburguesas sino que mi pasión es cantar y siempre he querido dedicarme a ello.

¿Algún momento en Mallorca?

Creo que la primera vez que vi uno de aquellos espectaculares castillos medievales. Me sentí muy afortunada de ver esa construcción, no tenemos ese tipo de arte en América.

Postcards from Downtown fue su primer trabajo y tiene una atmósfera distinta comparada al resto.

Era mi primer trabajo y representa algunas experiencias que tenía cuando era jóven. La primera canción la escribí con 27 años, que es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona.

¿Qué dirección tomará su música?

No lo sé. Igual mis próximos trabajos son con mi banda en Nueva Orleans o hago algo más personal. Lo que es seguro es que me tomaré mi tiempo ya que necesito ahorrar dinero. No creo que experimente con otro género distinto a los que he realizado en mi carrera ya que no creo que nadie quiera escucharme rapear.

