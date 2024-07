Atom Egoyan: "Fue un shock ser nominado a los Oscar con una película de bajo presupuesto"

Atom Egoyan, el aclamado director nominado dos veces a los premios Oscar y autor de películas de renombre en el séptimo arte como El dulce porvenir o Exótica, presenta en el Atlántida Film Fest su nueva obra, Seven Veils, con Amanda Seyfried como protagonista, una actriz conocida por sus papeles en películas como Mamma Mía: “He trabajado muchos años en ópera y teatro y estos dos elementos se han unido para contar esta historia. Volver a trabajar con Amanda también es muy especial, desde la salida de Chloe habíamos dicho que volveríamos a colaborar”.

Seven Veils nos sitúa en la vida de una directora (Amanda Seyfried) que intenta reinterpretar la obra de Salomé mientras combate contra sus traumas del pasado: “Es un proyecto especial porque quería ver si podía usar la ópera de la que se habla en la película como una estructura para contar la propia historia. Tiene un final tan extremadamente violento que quería crear un final paralelo con la misma carga emocional”.

Un papel 'único' en la carrera de Seyfried

La estadounidense intentará replicar su éxito de papeles como el de Sophie en Mamma Mia o Cosette en Los miserables: “Mucha gente se emocionará por el papel de Amanda, es un personaje único y un rol único que no se le ha visto en su carrera. Nunca he visto un personaje como el suyo porque no hay uno que intente filtrar tantas presencias masculinas como la memoria de su padre, su examante, su marido… No es una construcción de personaje normal ya que no se mueve a través de estas relaciones de una manera tradicional sino que su rol se divide en pequeños pedazos que simbolizan a cada una de estas personas”.

Amanda Seyfried en 'Seven Veils' / Toronto International Film Festival

Luchando contra 'Titanic' en los Oscar

Atom Egoyan estuvo nominado dos veces a los Oscar de 1998 como mejor director y mejor guión adaptado, en una edición marcada por el éxito de Titanic. Finalmente el papel de mejor director le fue arrebatado por James Cameron pero el armenio lo recuerda como uno de sus mejores recuerdos en su carrera: “Los Oscar no son predecibles, estoy muy orgulloso de la película, las dos veces que estuve nominado fue un shock. Es surrealista ya que no teníamos el mismo presupuesto que el resto de las películas. Normalmente se suele gastar mucho dinero en promocionar la película pero nosotros no lo hicimos, simplemente la gente fue a verla”.

El cineasta de origen armenio Atom Egoyan, durante su intervención en la Misericòrdia, en el festival Atlàntida / .

El cineasta aclara que lo esencial para ser considerado por los prestigiosos premios es la distribución:“Encontrar una buena distribuidora, no puedes esperar que tu película la vea la academia , no puedes ir solamente a festivales. No puedes hacer la película pensando en los premios, eso es un suicidio y te limita a tí mismo. Cuando estuve nominado las dos películas fueron consideradas como película del año por el New York Times, lo que ayudó a conseguir atención”.

El cine en la era del Imperio del 'Streaming'

La pandemia en 2020 supuso la esperada coronación de las plataformas de streaming mientras las grandes pantallas aguardaban su inevitable declive: “La pandemia rompió la tradición de ir al cine, nos hemos acostumbrado a ver lo que queremos cuando queramos. Una de las cosas de las que me alegro es que la gente ahora tiene acceso a las películas más antiguas pero también es más difícil hacer llegar este tipo de películas a los más jóvenes. No tengo que preocuparme más por llegar a las nuevas generaciones.Tengo un público selecto, más de nicho. Películas como Exótica podrán llegar a personas que han nacido después pero será porque son apasionados del cine.

Ante la pregunta de qué es lo que vendrá después en su carrera, Egoyan aclara que se encuentra en proceso de buscar nuevas historias: “Después de la película me gustaría volver a Armenia. Voy a hacer una ópera en Montreal el año que viene, eso es algo que puedo adelantar”.

