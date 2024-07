De un Agnus Dei a un Alelluya

Rufus Wainwright

Festival Sons de nit Claustre de Sant Domingo de Pollença

22 julio 2024

****+1/2

Empezar un recital con un Agnus Dei y terminarlo con un Alleluya nada tendría de especial si la cosa fuera de música clásica religiosa, pero no fue el caso, aunque, eso sí, la mística envolvió parte de la hora y media que duró la sesión.

Y es que Rufus Wainwright quiso mostrar todo su arsenal creativo, que va de composiciones propias a versiones muy particulares de temas de otros autores. Entre las primeras, algunas conocidas por el gran público, otras provenientes de su ópera Hadrian y otras del musical Opening night que escribió a partir de la película de John Casavettes del mismo título; entre las segundas, adaptaciones, sobre todo, de Leonard Cohen. Siempre, eso sí, con un toque personal e inconfundible.

No es difícil amar a Rufus, sus seguidores son muchos e incondicionales y sus detractores prácticamente inexistentes, aunque puede haber melómanos a los que deja indiferente, faltaría más y de todo debe haber en la viña del Señor. Nunca mejor dicho, lo del Señor en mayúscula, pues el cantautor americano quiso mostrar una parte de la que es su obra religiosa más ambiciosa, un Requiem titulado Dream Requiem, cantado con el único acompañamiento del piano, tocado por él mismo. Un único instrumento que alternó con una guitarra acústica, que utilizó para ofrecer temas diversos como el So Long, Marianne de Cohen, de quien también acercó su Hallelujah, que tantas veces ha sido versionada, aunque la del propio Rufus, de hace más de una década, se haya convertido en la versión de referencia, ya que entre ambos músicos existió una relación muy estrecha, incluso familiar y biológica, pues el gran Leonard fue el abuelo de una hija del cantante. Aprovecho para indicar que el amigo Xisco Albéniz, presente en la velada que comentamos, me recomendó ver el documental I’m your man en el que aparecen tanto Cohen (protagonista del mismo), como Rufus y otros artistas. Gracias Xisco.

Y, cuando parecía que todo había terminado, el marido y manager del músico apareció sobre el escenario entonando el Happy birthday, pues el recital coincidió con el aniversario del artista. Como muestra de gratitud, el homenajeado se puso al teclado para ofrecer esa delicia que es Pièce à vivre.

Suscríbete para seguir leyendo