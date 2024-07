Voicello: "Queremos encontrar en la música un camino para ser originales"

Voicello ha roto con los cánones de la música clásica, modernizando con ritmos electrónicos aquellos sonidos de un lenguaje musical donde artistas como Mozart y Beethoven fueron pioneros. El grupo comenzó en 2018 con la intención de entregarse a la música tradicional en catalán y el legado clásico, pero recientemente ha dado un giro hacia el ritmo moderno que domina en ciudades como Berlín: “Quisimos evolucionar pero mantener un estilo ecléctico, así que, pese a que ninguno teníamos experiencia, hicimos un experimento con la electrónica. En los recitales hay tanta gente que canta bien que es muy difícil destacar; no queremos hacer lo que todo el mundo hace, sino encontrar un camino para ser originales. En nuestros conciertos viene gente que nunca ha escuchado este tipo de música y que si fueran a un concierto corriente se aburrirían”.

La fusión de lo intemporal

Esta curiosa mezcla de estilos se ha intensificado en los últimos años, y hemos visto popularizaciones como una versión tecno de Vois sur ton chemin (Los chicos del coro) o composiciones de Mozart y Beethoven en versiones hardcore: “Modernizar la música clásica no es algo nuevo, se han visto otras canciones basadas en composiciones como la quinta sinfonía que han tenido gran éxito. La tranquilidad de lo clásico es algo que no te da el resto de la música”. Pese al éxito, estas mezclas no están exentas de detractores que piensan que se pierde la autenticidad de las versiones originales: “Sabemos que el público más melómano nos va a criticar, pero nuestro objetivo es hacer la música lo más accesible posible”.

Igualdad de género en sus trabajos

Voicello también se ha atrevido con el mundo del teatro con su obra Va de Bach, que combina actuación y danza, y aborda la vida del músico desde el punto de vista de su esposa, reivindicando el papel de las mujeres que la historia ha dejado en el olvido: “En el festival es uno de los principales objetivos y exigimos que haya obras tanto de hombres como de mujeres. En muchas cosas seguimos viviendo en un mundo de hombres”.

En la época de Bach, la música clásica estaba destinada a la nobleza y la burguesía, mientras que el resto de la población estaba alejada de las obras de los grandes compositores: “Ahora los precios son accesibles para todo el mundo, aunque sigue requiriendo cierto estatus. Si se hace una buena educación musical, gustará a las próximas generaciones”.

Voicello, en los jardines de este diario / Zafirus

Masificación turística

El grupo también ha hecho recientemente reivindicaciones contra la turistificación, utilizando las musas de la cultura griega: “Si nuestra familia no fuera de aquí, nos tendríamos que ir; es muy difícil conseguir un alquiler. Palma ha pasado de ser solo campo y tener 100.000 habitantes a 500.000. Esto es culpa de los propios mallorquines, mucha gente va a la manifestación y luego alquila por grandes cantidades su piso a un alemán”.

Una de las soluciones que propone el grupo mallorquín es mejorar la calidad de los servicios reduciendo el número de vuelos: “Si en vez de un millón de turistas vinieran 200.000 se podrían subir los precios pero mejorando los servicios. Mallorca igualmente es casi imposible de arreglar”. Además, el trío siempre ha mostrado públicamente su amor por la isla: “Siempre cantamos canciones tradicionales y decimos de dónde venimos”.

Preparación del nuevo disco

El grupo se encuentra inmerso en la elaboración de su próximo disco mientras prepara su festival en San Bono, Palma (este domingo, a las 20.30 horas): “Hemos escogido una palabra curiosa y es Ressonare, que mantiene la identidad del grupo y nuestra reinvención ya que es una palabra inventada”.

Suscríbete para seguir leyendo