Rozalén: «Que te digan que ya no vas a poder abrazar más a tu padre es lo más duro que te puede pasar en la vida»

¿Por qué eligió El abrazo como título del álbum?

Me di cuenta de que la palabra que más se repetía en todas mis canciones era «abrazo» o «abrazar», así que, como es un disco en el que hay tantos amores y nostalgias, es el más emocional que he hecho nunca. Al final el abrazo es el gesto de cariño por excelencia y por eso lo elegí. Pensaba que no podría ponerle este título porque creía que mil cosas se llamarían así, pero no.

¿Cuál fue la principal fuente de inspiración para este nuevo disco?

Yo, como soy cantautora, os cuento mi vida. Hay dos vertientes muy marcadas en el disco: amor y muerte, que son los grandes temas de la historia del arte. En los últimos años me ha tocado una época en la que he tenido que decir adiós a muchos seres queridos. Pero, a la vez, también tenía ganas de decir «te quiero», no solo a mi pareja (o incluso a mi expareja, ya que hay una canción en la que le doy las gracias), sino a mi sobrino y a los amigos de toda la vida.

El álbum es muy variado. ¿Cómo consigue un equilibrio coherente entre las canciones?

En el disco hay de todo. Es muy divertido y musicalmente es súper ecléctico. Es muy loco en el sentido de que me he atrevido a escribir música rapera con Kase.O y R De Rumba, pero también tropical con Carlos Vives. Además, hay electrónica y folclore. Al final, la vida es eso: alegría y tristeza. Como buena castellanomanchega tengo mucho humor y paso de la risa al llanto en «cero coma».

En el disco cuenta muchas cosas de su vida, como la muerte de su padre. ¿La música le sirve también de terapia?

Claro, sobre todo porque estudié psicología. La canción a mi padre fue pura terapia de choque. Me encerré en mi casa tres o cuatro días, me puse su ropa, lo llené todo de velas y de fotos y dije: «Voy a enfrentarme a este sentimiento que tengo dentro». Mi padre murió de golpe y el shock fue muy fuerte. Ahora cada vez que la canto en directo es muy especial, porque cada uno se lo lleva a su terreno y se acuerda de los suyos.

El álbum cuenta con una colaboración con Carlos Vives.

Sí, llevaba un tiempo queriendo hacer una canción tropical. Hice un viaje a Colombia con Entreculturas, una ONG con la que colaboro, y conocí Cartagena de Indias, que es una pasada de ciudad, y allí empecé a escribir algo. Con Carlos ya había coincidido varias veces en diferentes entregas de premios, pero la verdad es que a mí me parecía surrealista que el rey del vallenato me agarrara de la mano y le diera la vuelta que necesitaba la canción para que sonara de verdad a tropical. Además, dentro de la canción hay una jota castellana. Todo muy loco. Ahora, en la gira es de los momentos más divertidos del concierto.

¿Hay alguna canción en particular que tenga un significado especial para usted?

Todas son mis hijas, las quiero por igual, pero es verdad que la canción de mi padre es muy especial. Es el sentimiento más fuerte que he vivido en los últimos años. Que te llamen un día y te digan que ya no vas a poder abrazar más a tu padre es de las cosas más duras que me han pasado en la vida, por no decir la que más.

La gira empezó el pasado mayo. ¿Cómo está yendo hasta ahora?

A mí me parece un milagro, porque veo que hay tantos festivales y conciertos, que no me lo creo. A veces pienso que la música un poco más profunda no va a interesar. He tenido mil dudas e inseguridades, pero al final está siendo de las giras más especiales que he tenido. Además, se está corriendo la voz cada vez más y viene mucha gente a verme. Encima el público es muy intergeneracional. Viene desde una niña de 7 años hasta una señora de 90. Así que estoy muy orgullosa.

¿Cómo elige las canciones que va a incluir en sus conciertos?

Hay muchas canciones que sé que cantaré toda mi vida y que la gente quiere escuchar. Así que me he roto la cabeza para lograr ese equilibrio. Están casi todas las nuevas, pero hay mucho recorrido por todos los discos y las canciones que más pide la gente. Hay un punto de folclore también. Y el final del concierto es un fiestón gordísimo. Está todo bastante hilado para que la gente se vaya contenta. Aun así, siempre hay alguien que me dice que no he cantado tal canción. Tendríamos que hacer conciertos de tres horas para contentar a todos, pero eso solo lo hace Raphael y él es único.

¿Qué importancia tiene para usted la interacción con sus fans durante los conciertos?

Mucha. De hecho, siempre intento bajar a cantar La Puerta Violeta con la gente. Es una pasada, porque estás cantando con el público pegado a ti y me pasa de todo. Gente rota a llorar que te tocan con mucho nerviosismo, otros muy divertidos me agarran y se ponen a cantar, niños que me abrazan… Y eso es lo más importante, no perder esa esencia de lo que siempre ha sido la música: una sobremesa de gente cantando y bailando juntos.

El sábado actúa en Es Jardí. ¿Qué espera del público mallorquín?

Espero, como mínimo, lo que siempre me han dado, que es muchísimo cariño. A Mallorca empecé a ir hace muchos años cuando me venía a ver muy poquita gente. Yo siempre digo que con las ciudades tengo una historia de amor. Tuve una primera cita y cada vez es un amor que va creciendo.

¿Qué es lo que más le gusta de Mallorca?

La sobrasada [risas]. Es verdad que como yo soy más de ríos y montañas, cuando voy a la isla, poder echarte un chapuzón en el paraíso te da mucho gusto. Mallorca es una pasada, es un sitio muy paradisiaco.

¿Qué es lo más importante que ha aprendido en su carrera musical hasta la fecha?

Creo que es muy importante ser honesto y disfrutar del camino. Cada día es un milagro y cada concierto es único e irrepetible y soy muy consciente de eso. Así que lo importante es no perder la honestidad y la humildad y disfrutar de la gente que viene a verte. n

