James Blunt conquista Palma con su romántico repertorio en Son Fusteret

Cerca de 2.500 asistentes pudieron vivir anoche un concierto único del británico James Blunt en el recinto de Son Fusteret. Si ya la semana pasada el grupo escocés Simple Minds puso en pie a todo el público en este ciclo de conciertos del Palma Concert Series, Blunt no se quedó atrás ni mucho menos. Su voz suave y emotiva enamoró a todo el mundo presente con varias de sus canciones más conocidas, como Wisemen, Carry You Home, High o 1973. Pero, sin duda, el momento de la noche llegó cuando el inglés cantó su emblemático You’re Beautiful, con el que el público vibró especialmente.

El espectáculo de Blunt empezó a las 22 horas, aunque a las 20 horas ya se abrieron las puertas de Son Fusteret para hacer una pequeña previa al ansiado concierto. El británico comenzó con canciones más recientes, como Beside You o Saving a Life. A medida que avanzaba la noche iba ofreciendo a su público los temas que más reclamaban y el ambiente se iba caldeando. Incluso algunos asistentes que estaban en la parte de detrás se acercaron al escenario para disfutar de su ídolo más de cerca.

Entre canción y canción, Blunt no dudaba en interactuar con la gente e incluso provocó alguna carcajada entre sus fans. «¡Hola Palma! ¿Todo bien?», dijo en su primera toma de contacto con el público. Llegó a asegurar que su español era «increíble», pero poco después rectificó en inglés: «Maybe not» («Puede que no»).

El público, entregado a su ídolo James Blunt. / Zafirus

A mitad de concierto, Blunt quiso dedicarle All the love that i ever needed a su mujer Sofia Wellesley. «Hoy es su cumpleaños», confesó. Poco después pidió a todas las chicas que cantaran con él High. Tras unas canciones más, llegó el momento más esperado por todos los presentes: escuchar a James Blunt cantar You’re Beautiful. En ese instante todo el mundo se puso en pie a cantar y a grabar en directo el gran éxito del británico. Incluso se pudo ver alguna pareja abrazarse mientras coreaban la canción.

Conexión única con Mallorca

Blunt venía de actuar en Chiclana de la Frontera el pasado día 20 y en Madrid el día 22. Anoche aterrizó en Palma y demostró que sigue siendo querido por sus fans, a pesar de que hayan pasado 20 años desde su debut. Entre los asistentes predominaban los de 40 años o más, tanto españoles como extranjeros. De hecho, la organización del Palma Concert Series ya avisó que buscaban atraer también a público extranjero, cosa que sucedió.

No es la primera vez que Blunt pisa la isla, pues fue en Mallorca donde rodó el videoclip de You’re beautiful, la canción que le cambió la vida. De hecho, el cantautor es un enamorado de Baleares, ya que incluso tiene una casa en Ibiza. «Es mi hogar, tengo muchas ganas de morir allí, pero aún no», declaraba el británico James Blunt a este diario la pasada semana.

