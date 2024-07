Juan Antonio Bayona: «Nada es comparable a ver una película en una sala de cine»

J. A. Bayona volvió a demostrar que es un buen narrador, no solo con imágenes e historias ajenas en la gran pantalla, sino también con palabras y anécdotas personales ante un auditorio formado sobre todo por estudiantes de cine y arte dramático. La charla del director de La sociedad de la nieve (con 12 Goya y nominada a los Óscar) este lunes en el Atlàntida Mallorca Film Fest estuvo salpicada de recuerdos de infancia, curiosidades y muchas enseñanzas.

De los primeros, se remontó a los cuatro años, cuando vio Superman por primera vez y le gustó tanto que dibujó en un folio «la secuencia del tren con las vías rotas y en el otro lado a Superman estirado en el agujero de las vías. Luego con una lámpara encendía y apagaba la luz y hacía aparecer y desaparecer a Superman. Estaba jugando y en ese momento no era consciente de que intentaba hacer cine», contó al joven público que quiere ser cineasta. Su consejo es que pueden serlo desde el instante en que tienen un móvil en la mano y graban una historia interesante, donde es igual de importante qué cuentan y cómo lo cuentan.

El director del Atlàntida, Jaume Ripoll, condujo la conversación en forma de entrevista y al preguntar a Juan Antonio Bayona sobre el cambio de modelo en la industria audiovisual con la llegada de las plataformas, el artífice de cintas como El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme lo tiene claro: «No me preocupa. Creo que el modelo de exhibición se está transformando para seguir siendo el mismo. No se ha inventado una experiencia comparable a la de ver una película en una sala de cine».

Bayona firmando autógrafos tras la charla / Zafirus

Amenazas

Recordó que las amenazas a la gran pantalla han sido continuas desde que la televisión se extendió en los años 60. «A finales de los 70 el cine resurgió de forma potente, luego llegó el vídeo y volvió a haber un bajón importante, pero antes de la pandemia las salas rompían récords de asistencia. Vivimos un momento turbulento debido a las plataformas, aunque no me cabe ninguna duda de que la exhibición en salas volverá a vivir buenas épocas, tal como tuvo siempre, porque nada es comparable», en palabras de Bayona.

Habló además del proceso de creación y de los pasos dados a lo largo de su trayectoria desde que hace 24 años presentó en la isla el corto Mis vacaciones. «Me siento muy afortunado de las decisiones que tomé». Lo hizo «de manera intuitiva», según destacó quien cree que «la intuición es una de las herramientas más importantes para un creador». El reconocido cineasta también considera que «uno tiene que aprender a base de equivocarse muchas veces. Está bien cometer errores, siempre que no sean lo suficientemente graves como para detener tu camino». Y «es más importante saber decir ‘no’ que saber decir ‘sí’», añadió. Como anécdota contó que cuando Steven Spielberg le ofreció rodar el primer Jurassic World, le contestó que no. «Le dije que sí la segunda vez porque pensé que igual no me llamaba más», según reconoció, provocando numerosas risas entre los alrededor de 200 asistentes a la charla celebrada en Es Baluard, con sus padres en primera fila, que la noche anterior le acompañaron para recoger el Masters of Cinema del Atlàntida Film Fest.

Por encima de todo, el cineasta alabó el trabajo en equipo y señaló que en su carrera ha aprendido que «una buena idea puede venir de cualquier persona». Trata de sacar de sus compañeros «lo mejor de cada uno» y para eso «tienes que tener claro qué es lo que quieres de ellos». En este caso hablaba de los actores y contó como anécdota que a Naomi Watts, la protagonista de Lo imposible, le puso música de Radiohead durante el rodaje de una escena para que sonriese en medio de un momento dramático. Jaume Ripoll y después el público le preguntaron también por los guiones, las imágenes, el montaje, la fidelidad a los hechos y hasta que les recomendase un clásico: «El estrangulador de Boston, de Richard Fleischer, y su trilogía de true crime», propuso Bayona.