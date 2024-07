Joan Bauzà: «Cumplir ochenta años me llevó a analizar cómo ha sido mi vida»

La entrevista tiene lugar en Can Alcover, sede de la Obra Cultural Balear. Habíamos quedado para conversar y habíamos elegido un espacio tranquilo, céntrico y no muy lejos de la que es ahora su casa, la residencia sacerdotal de Sant Pere i Sant Bernat.

Lo primero que aclara, al comentarle que el libro me ha ayudado a conocer mejor el personaje, es que «no es ni un libro de memorias ni una autobiografía, pues en él no relato hechos, sino más bien experiencias. No he querido explicar mi vida, sino que para escribirlo he elegido tres momentos, tres categorías que han sido importantes para mí».

Y estos tres elementos son: el interés y la preparación intelectual, su apuesta firme por la fe cristiana y el hecho de haber cumplido ochenta años, recientemente. «Con estos tres elementos o configuraciones quiero mostrar quién es o ha sido Joan Bauzà», explica, «no dónde ha vivido o con quien ha hecho tal o cual cosa, sino cómo es y qué piensa sobre lo que le envuelve».

El volumen está pues dividido en tres partes que, juntas, dan título al libro: Cercar, conrear, confiar.

Preguntado sobre cómo ha sido esa búsqueda que aparece en el texto, Bauzà contesta que «ha sido una búsqueda que me ha formado como persona y que me ha hecho cambiar a lo largo de los años, sobre todo esa búsqueda ha realizado cambios profundos en mi manera de pensar. Piense que cuando me formé, lo hice para afrontar un mundo que en realidad ya no existía cuando me dispuse a formar parte de él y a mis veintitrés años tuve que reformatearme».

Para el ahora canónigo jubilado, los estudios universitarios fueron muy importantes: «El haber podido estudiar en Roma, vivir en Nueva York y en otros lugares, para seguir estudiando, leyendo mucho, yendo a escuchar conferencias y debates, hacer esto durante tres años, fue lo que realmente me dio las armas para afrontar ese nuevo mundo que no era el que inicialmente creía que encontraría».

La lectura, el estudio, la escucha fueron muy importantes para ese joven sacerdote, pero también el teatro: «A través de los espectáculos de pequeño formato que pude presenciar en pequeñas salas experimentales en Roma, entre el Vaticano y el Trastevere, me di cuenta de que es en el teatro donde se cuece el pensamiento que luego será dominante. Allí fui consciente de la importancia que tiene el teatro para la formación del pensamiento que luego será el dominante».

Y de la búsqueda intelectual, a la confirmación espiritual: «En la segunda parte del libro explico cuál ha sido mi opción fundamental, pues si bien cada uno de nosotros optamos repetidamente a lo largo de la vida, tomamos alguna decisión que resulta ser la fundamental y que condiciona toda nuestra existencia; y, en mi caso, fue la de la fe cristiana». ¿Ser sacerdote?, le pregunto, y de forma categórica responde: «No, la opción era la de formar parte de la comunidad de creyentes cristianos, no la de ser sacerdote en particular, de hecho, de no haber sido ordenado poca cosa cambiaría en este aspecto, en cambio si me alejaran de mi comunidad creyente sí que algo se tambalearía en mi interior».

En el tercer y último capítulo del texto, Bauzà se replantea qué significa haber cumplido ochenta años: «Poner un 8 como primer dígito de la edad no es banal, ha representado mucho para mí», afirma. Pero sonríe cuando le indico que un 8 no es más que un infinito puesto en pie para saludarle y darle la bienvenida: «Visto así, pues tiene su gracia e infunde esperanza».

Pero ¿qué ha significado para Joan Bauzà, cumplir ocho décadas? «Mire, eso mismo me planteé a las puertas de la efeméride y en el fondo cumplir ochenta años me llevó a analizar cómo ha sido mi vida y a escribir esas reflexiones, esas páginas, que en un principio no estaban destinadas a ser publicitadas más allá de algunas amistades y familia». Un destino que afortunadamente ha traspasado ese ámbito más íntimo y se ha convertido en un libro que no esconde, sino que desvela, que muestra, más que señala, que explica, más que intuye. Un libro en el que el que fuera seminarista, rector, canónigo, director espiritual, reconocido orador y teólogo, se aproxima y hace suya una última sentencia: «No es lo mismo ir a que acudir a; ir hacia la muerte es ir hacia una incógnita, en cambio acudir a la muerte es ir a una cita, que en este caso es con Dios, en definitiva».

