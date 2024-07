Matt Dillon: «Mallorca parece un lugar fantástico para hacer películas»

Matt Dillon (Nueva York, 1964) lleva 46 de sus 60 años trabajando. En 2005 se proclamó mejor actor de reparto en los Independent Spirit Awards por su interpretación en Crash, de Paul Haggis, y un año más tarde, recogió el Premio Donostia en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ayer presentó en el Atlàntida Mallorca Film Fest Isla perdida, la película de Fernando Trueba que ha protagonizado. Este festival le ha dado la oportunidad de conocer por primera vez la isla. «Parece un lugar fantástico para trabajar», comentó.

Su primera participación en un filme fue en En el abismo, de Jonathan Kaplan. Pocos años después le llegaría su primer protagonista en Tex, aunque serían dos películas de Coppola las que le llevaron a la fama: La ley de la calle y Rebeldes. Se convirtió así en un símbolo juvenil de rebeldía e inadaptación durante la década de los ochenta. Gus Van Sant le hizo protagonista de su Drugstore Cowboy, largometraje por el que ganó su primer premio Independent Spirit. A lo largo de su extensa carrera ha intervenido en películas tan emblemáticas como Todo por un sueño, Algo pasa con Mary, Juegos salvajes, In & Out, La casa de Jack o Tú, yo y ahora...Dupree. ¿Qué le queda por hacer? Pues una película junto con su amigo Fernando Trueba. A sus órdenes se ha puesto en Isla perdida, en la que comparte reparto con Aida Folch y que ayer presentó en el Atlántida Mallorca Film Festival. «Conozco a Fernando desde hace años, es un cineasta internacional y muy global, tenemos amigos en común, nos encanta la música a los dos, compartimos el amor por el jazz y la música cubana. Siempre habíamos hablado de trabajar juntos. Cuando me mandó el guion me pareció buenísimo y, además, podía ver que la historia es muy interesante porque cambia y se hace más oscura a través de mi personaje que tiene un pasado del que está intentando escapar pero a la vez quiere salvar el amor por su pareja a toda costa. Es como un personaje de un filme de Hitchcock», declaró ayer en un encuentro con la prensa.

El director Fernando Trueba considera su película Isla perdida (Haunted Heart) como un suspense romántico. Un género clásico cuyo gran maestro ha sido Alfred Hitchcock, que con películas como Rebeca o Sospecha contribuyeron a fundar esa tipología donde el ser amado es también el origen del peligro, del miedo. En el filme, Max, el personaje de Matt, es un hombre lleno de misterio, de silencios, de secretos. Ha dejado atrás un país, un pasado, una identidad. Un músico de jazz, una joven estrella hace 30 años que, tras un evento traumático, ha huido no tanto para esconderse, sino para huir de sí mismo, para ser otro. Ha cambiado de nombre, de profesión, abriendo un restaurante en una isla perdida de Grecia y ahora la llegada de Álex (Aida Folch), una española que comienza como camarera y que se enamora de Max, va a introducir un soplo de vida, de esperanza, en su anestesiada existencia, pero también va a abrir la caja de pandora de todos sus secretos, de todos sus demonios. Dillon considera a su compañera Aida Folch una actriz fantástica con la que ha tenido mucha química y espera que así se transmita en la gran pantalla. «Aida ha trabajado mucho con Fernando y confía en él».

Matt Dillon en persona tiene los mismos gestos por los que se le conoce y la misma voz grave y rasposa. «Puede sonar aburrido, pero soy un actor que me gusta prepararme bastante. Aquí tuve que aprender a tocar el clarinete. Los buenos directores saben que la historia viene de los personajes. Algunas de las escenas al final del filme eran muy físicas, lo que lo hace más difícil y desafiante, especialmente si involucra matar a alguien o violencia. Recuerdo tener esta conversación con Lars Von Trier cuando trabajamos juntos. Si la escena no está bien escrita, se hace también difícil, pero aquí, con Fernando, podías confiar completamente en el director. Es un gran buen historiador y cineasta. Muy sutil con muy buen gusto y elige muy bien. Es una de las razones por las que quería trabajar con él. Fernando, además, era amigo de otros grandes como Billy Wilder y Sam Peckinpah».

El actor que debutó con 15 años y ha trabajado sin parar, conoce bien las diferencias entre la industria cinematográfica europea y la estadounidense, sus recursos, o entre las audiencias conseguidas por ambas, al final el cine es una expresión más de cada cultura. «Cada experiencia es diferente. He hecho grandes películas de Hollywood que tienen pocos recursos, un gran equipo y trabajan muchas horas. ¡Lo bueno en Europa es que trabajan muchas menos! La gran diferencia entre los grandes blockbusters de Hollywood y películas más pequeñas es el director y si es bueno, ya no es un trabajo sino disfrutarlo. Yo no trabajo para ser famoso. Otra diferencia con Europa es que en EEUU las películas son tan comerciales porque todo es capital privado, no hay subvenciones del Gobierno. Aquí se graba en la región donde te dan la subvención y según las coproducciones».

De su visita a esta isla, comentó: «Me encanta Mallorca, lo poco que he visto de momento, su arquitectura y el ambiente es increíble. Conocía otras partes de España, que la amo, y su comida, pero es mi primera vez en la isla. ¡Haré una película aquí y así podré conocerla mejor! Parece un lugar fantástico para trabajar», exclamó.