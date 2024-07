La Granja: "Dejaremos de dar conciertos el día en que no podamos estar saltando todo el rato en un escenario"

La Granja ha hecho vibrar a toda Mallorca después de marcar una época a finales de los 80 y principios de los 90. Tras cumplirse 20 años de su último disco Tobogán, el legendario grupo regresa con un nuevo trabajo, El eterno verano, que incluye cuatro canciones inéditas con referencias a la gran longevidad de la banda.

¿Qué diferencia este trabajo de los demás?

Musicalmente poca cosa. Nos siguen gustando los mismos grupos. Nos gustan algunas bandas actuales, pero son precisamente las que más imitan las canciones antiguas. Nuestras referencias son las que son, lo que hace que nuestro sonido sea parecido al de hace 30 años, ya que no creo que sepamos hacer otro tipo de música. Muchos de los grupos que dicen que se reinventan luego en la realidad no es así, ya que decir en una entrevista que haces las mismas canciones de siempre es algo que no queda bien.

¿Cuáles han sido sus principales influencias?

Los gustos son muy amplios. Los Beatles es una de las más claras. También nos gusta mucho un género que es el power pop que salió a principios de los 70 con guitarras más potentes que la de los Beatles. También nos gusta Duran Duran que es bastante diferente a ese tipo de música. Lo que sí tienen en común es el gusto por la melodía, con guitarras potentes y un ritmo alegre. Si escuchas el single, las cuatro canciones destacan por ser bastante variadas.

¿Existen guiños destacables en este disco?

Claro que los hay. En todos los discos existen guiños solo que no lo hacemos a música mainstream sino a bandas como los Only Ones o los Plimsouls. No solo pasa en la música, Christopher Nolan decía que él no podía hacer películas sin la filmografía de James Bond y en parte hacemos lo mismo solo que de una manera más variada.

El Eterno Verano habla sobre sus inicios en el Blizzard, un pub de El Arenal. ¿Cuáles son los principales cambios que han notado respecto a aquellos años?

Ha cambiado todo. La canción por ejemplo dice ‘Guillermo ya estaba avisado’ y es que antes no te avisaban por Whatsapp cinco minutos antes de salir. El concepto de escuchar rock en un pub es algo que es también impensable hoy en día.

Retorno tras 20 años

¿Y después de todos los cambios que han ocurrido en la sociedad, cómo se decidieron a sacar un nuevo disco?

La gente lo pedía desde hace tiempo y de hecho muchas de las canciones están grabadas desde hace tiempo. Al no dedicarnos profesionalmente a esto necesitas de varios impulsos para sacar algo, y hoy en día sacar un disco no sirve de nada. El sello discográfico lo ha hecho un seguidor de Palma y siempre tuvimos claro que si volvíamos a sacar algo iba a ser con él. Además, nos ha ido insistiendo mucho con todo. Si hiciéramos un concierto y vinieran 50 personas no volveríamos a sacar nada pero la gente le gusta recordar las canciones antiguas.

Después de 20 años sin sacar disco, ¿será el último trabajo de La Granja?

Eso nunca se sabe. Lo que sí tenemos claro es que la única manera de que La Granja deje de existir es por cuestiones físicas. Llegará un momento en el que no podremos estar saltando todo el rato en un concierto, pero hasta entonces seguiremos.

La portada del nuevo disco que incluye a algunos fans del grupo / La Granja

