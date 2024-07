Fernando Trueba abre el festival de cine Atlàntida: "El cielo, el mar y la línea del horizonte de Mallorca me curan de todo"

El director de cine Fernando Trueba ha estado en Palma para participar en el Atlàntida Mallorca Film Fest, que ha inaugurado este pasado sábado con su película Isla perdida. En ella actúan Matt Dillon y Aida Folch. Llegará a las salas de cine el próximo 23 de agosto.

¿Qué es ‘Isla perdida’? Es una película que empieza como comedia romántica y acaba siendo algo totalmente diferente.

Es una película de género, es un thriller, un suspense romántico, que era un género muy de la época, muy de Hitchcock. Él hacía siempre películas de suspense y, a veces, eran de espías, a veces de asesinos, psicópatas… pero de vez en cuando contaba una historia de amor donde surgía un misterio y aquello que parecía tan bonito se empieza a complicar. Por ejemplo cuando hacía Rebeca, Sospecha, incluso Vértigo, o hasta La sombra de una duda, que trata de una chica y su tío, pero de alguna manera, hay un gran amor de los dos… Y de repente ese amor se empieza a enturbiar por toda una serie de indicios y el ser amado se acaba convirtiendo en un ser peligroso, amenazante. Es un género muy bonito. Me gustaba contar una historia de ese tipo y también, un poquito, por Patricia Highsmith, que es una novelista a la que siempre he adorado, que he leído todo de ella, no solo sus novelas, sus cuentos, sino sus biografías, sus cuadernos de notas, la llegué a entrevistar… Hizo bastantes historias de un americano perdido por Europa, hay bastantes novelas de ella que cuentan estas intrigas mediterráneas. Lo único que hace esta historia muy diferente de lo que sería un Highsmith es el punto de vista, que está contado desde el punto de vista de la mujer y la protagonista es el personaje inocente, con el que nos identificamos. Ella lo habría contado desde el personaje de Max, seguro, porque le gustaba siempre el personaje más turbio.

Trueba, Folch y Dillon. / Manu Mielniezuk

¿Por qué situó la película en el año 2001?

Porque los acontecimientos que han ocurrido en el pasado, aunque no estén presentes, los situé desde el principio en 1969-1970, la época que la gente del jazz y el rock estaban cayendo como moscas, la época de Sharon Tate, de la muerte de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de Woodstock... Me imaginé a alguien que era joven en esa época y que ha rehecho su vida y que 30 años después es otro, vive en otro lugar, pero por azar, se va a abrir ese baúl y lo demonios van a volver a salir fuera. Si quería contar aquello y que tuviera sentido, tenía que ser en los años 2000 y decidí el 2001, que es un año muy inquietante. Y eso me ayudaba, con el tema de que quería que existieran los teléfonos móviles, pero no tan desarrollado como ahora.

Esta película la llevaba preparando muchos años...

Sí, en general, me suele ocurrir. La mitad de mis películas son proyectos larguísimos, que tardan años en escribirse, en materializarse... Y esta no es una excepción.

¿Le costó mucho que Matt Dillon se implicara?

La verdad es que no, nos habíamos conocido y luego nos habíamos vuelto a ver varias veces en Nueva York y había muchos puntos de contacto, de comunicación, de diálogo, por un lado la música, que él es un superaficionado, por otro, él es pintor y expone... Ha dirigido... Y me dijo a ver si un día trabajábamos juntos y le dije que tenía un guion por ahí... Me dijo quen lo quería leer y le gustó.

El personaje que interpreta Matt Dillon es fascinante al principio y acaba siendo alguien odioso.

La película es esa especie de deslizamiento de la luz del principio a la oscuridad final, por eso los tres actos con las tres estaciones.

La música tiene un papel muy importante, tanto como parte del argumento como para crear tensión.

Sí, la música es omnipresente, tienes por un lado la música de la película, la música de Preisner, que tiene que hacer el viaje también desde ese principio más amable, más romántico, a la parte casi de terror del final. Hay también la música de la época, la que suena, ya sea griega en la boda o de rock, pero luego hay la música de Max, que tiene un componente dramático y que forma parte del suspense. Y ya para acabar, hay el tema de Leonard Cohen, que es un tema de inspiración griega, que en realidad es una versión que hizo de Kavafis, al que me imagino que descubrió en su época que vivía en la isla de Hidra. A lo mejor fue a Grecia por Kavafis, no me extrañaría, porque a Lorca lo descubrió en Canadá, en Montreal. La semana pasada estuve en Montreal y visité su tumba en el cementerio judío y la casa de sus padres, donde creció. Y en la parte de atrás, hay un parque, que es donde, según él contó, que un gitano español, que luego se suicidó, le enseñó las únicas nociones de guitarra que él tiene. Y estuve viendo ese parque y el único banco que había allí, y dije: debió ser aquí.

¿No será esta una idea para un guion?

No, no. No lo hice por mitomanía, pero Leonard Cohen ha sido tan importante en mi vida… Cuando yo era un adolescente ya me leía sus libros de poesía, sus novelas, y la primera vez que vino a tocar a España, me acuerdo estar en la Monumental, fascinado, y le he seguido a lo largo de la vida. Nunca le llegué a conocer.

Un compañero me ha recordado que una vez le dijo que le gustaría rodar un ‘thriller’ en la serra de Tramuntana. ¿Sigue con esa idea?

Sí, en la vieja carretera de Sóller. Pues sí que me gustaría y siempre lo he pensado, es que me gusta mucho Mallorca, llevo viniendo aquí desde los 20 años y me encanta esta isla, a pesar de algunas atrocidades que se han cometido, pero dónde no. Menos mal que tenemos toda la Tramuntana que se salva y bastantes sitios del interior. La zona donde yo estoy, por el Port d’Andratx es una zona muy castigada. El pueblo de Andratx se conserva bastante bonito. Realmente me encantaría rodar aquí, tengo mi casa también, me siento en casa cuando estoy aquí. Cuando no estoy aquí echo de menos mi horizonte, el cielo y el mar y la línea del horizonte de Mallorca, como que me curan de todo… Me curan la vista cada vez que vengo, después de estar aquí un tiempo, veo mejor, y el cerebro, no necesito la meditación zen ni nada, simplemente ver esa línea del horizonte me produce una especie de paz increíble.

¿Sabe que este domingo hay una manifestación contra la masificación turística?

Sí, me lo han dicho. La gente está reaccionando, las ha habido ya en Canarias, en Málaga, en Barcelona. Es que la situación se ha escapado de las manos realmente en todo el mundo y estamos llegando a la aberración de que en Mallorca hay una serie de gente que trabaja aquí y no puede vivir en la ciudad en la que trabaja, en una casa o un piso normal. ¿Qué coño de ciudad es esa? Si los que están trabajando en un restaurante, en un hotel, en la universidad o en un hospital tienen que vivir en condiciones infrahumanas o no estar en una vivienda decente, o irse fuera, quiere decir que algo está equivocado y hay que redefinir la vida en las ciudades. Madrid está infernal también. Y Barcelona, la han hecho cisco entre unas cosas y otras. Era una de las mejores ciudades del mundo y el daño que le han hecho… No sé si Barcelona volverá a ser lo que era hace no mucho. Lo deseo, porque es una ciudad que yo adoro.

En este festival Atlàntida también participa su hijo Jonás con 'Volveréis'.

No lo sabía al principio, luego sí me dijeron que abríamos nosotros y cierra él. Qué increíble. Es muy bonita la película, emociona mucho. Me he reído, se me saltan las lágrimas…

¿Ve en su cine alguna influencia suya?

Creo que sí, pero tiene una personalidad tan definida, suya. Obviamente, algo veo. Le he visto crecer, es mi hijo, y lógicamente le has educado y le has educado también en la cultura: en el cine, en la literatura, en la música, pero luego él tiene sus gustos, sus opciones y su propio estilo. Y eso es lo que me gusta, es muy independiente, él nunca ha pedido ayuda, se ha hecho a sí mismo.

¿Cuáles son sus proyectos?

Tengo un proyecto de una comedia que he escrito y que tengo muchas ganas de hacer. Probablemente lo más inmediato sea un documental de música que llevo queriendo hacer desde antes de la pandemia. Las cosas se complican a veces y tardas años en sacar un proyecto adelante.