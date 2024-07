Aida Folch presenta 'Isla perdida' en Palma: «Las relaciones personales son las cosas que más nos pueden marcar»

Tras cuatro películas juntos y 20 años, ¿se considera una actriz Trueba?

Me considero chica Trueba porque he trabajado muchas veces con él, es con el director con el que más he trabajado y además con el que mantengo una relación personal, pero yo creo que él no me considera su chica, porque siempre me dice que un director tiene que ser egoísta y coger a las personas adecuadas que puedan desarrollar sus personajes. Y me parece que tiene mucha razón. Pero sí que nos gusta trabajar juntos y siempre que sea posible yo creo que va a contar conmigo porque es un lujo poder trabajar con amigos y con gente con la que te entiendes.

Tras esos años, el entendimiento debe de ser fácil...

Es muy bonito estar a su lado y ver que ama tanto contar historias y el cine y todo lo que aprendo. Es la persona más culta y más humilde que conozco. Y es muy importante en mi vida porque me ha enseñado muchas cosas y además siempre me brinda la oportunidad de hacer cosas diferentes, de aprender idiomas, de trabajar con nombres que tienen una carrera enorme. Y esas oportunidades no me las ha dado todo el mundo, me las da Fernando Trueba. Le adoro.

Y a la hora de trabajar, ¿él se deja aconsejar, acepta propuestas, pide opinión?

Totalmente, todo. Obviamente, soy actriz, pero también creo que soy artista, que forma parte de ser actriz. En la preparación de los personajes uso mi imaginación y tengo ideas que me gusta poder transmitir. A Fernando le transmito absolutamente todo lo que se me pueda pasar por la cabeza, incluso ideas de fotografía. Le mandé un dossier de fotografías de cómo yo me imaginaba la película. Y él siempre está dispuesto a escucharme, porque cree que todo aporta. Es como un trabajo colectivo y no le parece que te estés metiendo en su trabajo, sino que todo suma. Y eso, pues, para mí es una maravilla porque puedo realmente expresarme como artista.

Fernando Trueba, Aida Folch y Matt Dillon. / Manu Mielniezuk

En ‘Isla perdida’, dan ganas de gritarle a su personaje que salga corriendo.

Bueno, ¿a quién no le ha pasado eso? Lo de dormir con el enemigo. El riesgo de amar es sufrir, obviamente, pero si no amas, pues también es muy triste. Es un riesgo. A mi personaje, Álex, le atrae una persona que es misteriosa y que poco a poco irá descubriendo que tiene un pasado. Creo que nos puede pasar a cualquiera. Pero eso también te enseña. Y, bueno, las relaciones personales son las cosas que más nos pueden marcar en la vida.

¿Qué ha aportado al personaje?

Para mí no suponía un reto el personaje de Álex porque se acerca mucho a la persona que yo soy. No es como en El artista y la modelo, no tengo que recrear a una mujer de época. Es verdad que me he tenido que trabajar el inglés, que eso es un reto porque no es mi lengua, para que luego quedara lo más natural posible y no estar preocupada por mis frases en el rodaje. Pero mi reto aquí ha sido estar muy presente, mirar a los ojos a mi partenaire y decirle toda la verdad, bueno, lo de primero de interpretación, volver a lo esencial. Y vivir la historia al máximo para poder transmitir esa verdad, esa química, esas situaciones que, además, lo chulo de esta película es que como son tres actos, casi que son tres géneros diferentes.

¿Cómo es trabajar con una estrella como es Matt Dillon?

Pues es excitante porque obviamente trabajar con alguien de mi cultura o español ya lo tienes más incorporado. Y al final, por mucha carrera que hayas tenido y porque hayas sido una estrella, somos lo mismo, tenemos que ir a la marca, decir nuestro texto, decirnos la verdad. Yo creo que ser actor es un acto de humildad, porque tienes que estar y presentarte vulnerable. Y los dos hablamos mucho sobre cómo queríamos contar esta historia y que se viera la química entre estos dos personajes. Y Matt y yo teníamos química en el rodaje y eso era muy importante para la historia.

Supongo que la confianza o el llevarse bien con el director suma para que haya un buen ambiente...

Matt y Fernando también se llevan estupendamente, hablaron muchísimo de cine, de música. Los tres íbamos andando a los sitios, paseábamos, comíamos, cenábamos. Estábamos todo el día juntos, como si fueran unas colonias, integrándonos también con personas de Grecia, también había colombianos en el rodaje. Pero a todos nos unía la misma aventura y la película.

Director y actriz presentan proyecto juntos por cuarta vez. / Manu Mielniezuk

'Isla perdida' llegará a los cines el 23 de agosto. ¿Qué otros proyctos tiene pendientes de estreno?

Tengo por estrenar dos películas muy diferentes. Una se llama Historias de Halloween, que es mi primera película de terror, que se estrenará en octubre. Es una película muy comercial de historias que suceden en el País Vasco. Y otra se llama Emergency Exit, de Luis Miñarro, en la que he tenido la oportunidad de trabajar con Emma Suárez, Marisa Paredes, Oriol Pla, Albert Pla y Francesc Orella. Es una película filosófica surreal, muy de autor, todo lo contrario a la otra. La verdad es que estoy en un momento donde estoy probando cosas diferentes y eso me divierte.

¿Ha aparcado la televisión?

Pues es que terminé en octubre una serie diaria, que fue mi primera serie diaria y una paliza, algo a lo que no me había enfrentado nunca. Y ha sido muy interesante, porque por mucha carrera que tengas, siempre hay algo nuevo, algún reto al que enfrentarte. Y en ese caso he valorado mucho y dignificado mucho estos trabajos que se hacen de una manera tan rápida, que hacen una labor social y que acompañan a mucha gente todos los días, durante muchos años.