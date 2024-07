Tendencias de sombreros para el verano: Estilo y protección en un solo accesorio

En esta temporada tienes a tu disposición una amplia gama de sombreros de verano diseñados para mantenerte protegida y a la vanguardia de la moda, destilando estilazo durante los días más calurosos del año.

Elegir el sombrero adecuado no se trata únicamente de complementar nuestro outfit, es una decisión que implica considerar la protección solar, la comodidad y la expresión del estilo personal. Un sombrero adecuado no solo enmarca el rostro, sino que puede equilibrar nuestras facciones y potenciar nuestras mejores características.

1

A continuación te doy las pautas para elegir el sombrero más adecuado según la forma de tu rostro, para que sea el complemento perfecto a tu estilo playero o urbano, derrochando elegancia y glamour.

2

Si tu rostro es redondeado, los sombreros ideales son aquellos que atraen la atención hacia la parte superior de la cabeza. Opta por sombreros con copa alta y ala estrecha, como el fedora, el trilby o el borsalino. Estos estilos ayudan a alargar visualmente el rostro, creando un efecto más ovalado. Evita las copas anchas, que pueden acentuar la redondez del rostro.

5

El rostro ovalado es considerado la forma de rostro más versátil y, prácticamente, cualquier estilo de sombrero le sienta bien a una cara ovalada. Desde el panamá hasta el cowboy, puedes experimentar con diferentes formas y tamaños. Sin embargo, asegúrate de que el sombrero no quede demasiado ajustado en la frente para mantener el equilibrio.

7

Si tu rostro es alargado y para acortarlo visualmente, elige sombreros con copa redondeada y alas grandes y caídas, como el estilo canotier o el de base redonda. Evita las copas altas, ya que acentuarán aún más la longitud del rostro. Los sombreros con alas grandes crean una ilusión de anchura, equilibrando así las proporciones faciales.

Para suavizar los rasgos angulares de un rostro cuadrado, opta por sombreros con alas y copa de tamaño mediano y redondeadas. Sombreros que se lleven en ángulo o con alas desiguales también son una buena opción, siempre y cuando tengan líneas suaves. Inclina el sombrero ligeramente hacia un lado para crear asimetría y suavizar los rasgos. Evita los modelos demasiado estructurados o rígidos, ya que acentúen las líneas rectas del rostro. El de base redonda es perfecto para este tipo de rostro.

Para un rostro en forma de corazón o diamante, los sombreros con alas largas y caídas a la altura de la mandíbula son ideales, debido a que consiguen equilibrar los pómulos prominentes y la barbilla puntiaguda. Evita las alas rectas, que ensanchan la frente y las sienes. Los rasgos de este tipo de rostro se benefician de la asimetría que aporta un sombrero de ala ancha, tipo pamela con alas ligeramente caídas suavizando la prominencia de la frente.

Otros consejos

Además, según tu estatura y complexión debes tener en cuenta los siguientes consejos:

Si eres baja, un sombrero de copa mediana y alas pequeñas te ayudará a parecer más alta. Evita los sombreros demasiado grandes, que pueden desproporcionar tu figura.

Si eres alta puedes usar sombreros de alas anchas y caídas con una copa más corta. Evita los sombreros pequeños o estrechos, que pueden hacerte ver aún más alta.

Si eres de complexión gruesa, opta por sombreros con copa alta y rígida, y evita las copas anchas, que pueden añadir volumen innecesario a tu figura.

El sombrero adecuado no solo complementa tu look de verano, sino que también te ofrece la protección solar necesaria. Recuerda: Elegir el sombrero correcto es una combinación de protegerte del sol, sentirte cómoda y expresar tu estilo personal. Con estas recomendaciones, podrás encontrar el sombrero perfecto que no solo te protegerá del sol durante los días de playa o piscina, sino que también te hará lucir a la moda y segura de ti misma al utilizarlo como el complemento perfecto para tus looks de verano diarios.