VGomez: "La industria musical no apuesta por Mallorca"

VGomez se ha convertido en uno de los principales artistas revelación del trap español gracias al tema Por ti con JC Reyes, que acumula más de 250.000 visualizaciones. Sin embargo, no es un principiante en la música, pues tiene más de 10 años en la industria y ha colaborado con nombres como Saiko o Rels B: "Siempre me ha gustado la música, fui poco a poco hasta ver que me podía dedicar a esto. Es mi gran sueño". Ante la pregunta de cómo se gestó el éxito, asegura que fue el cantante de Fardos o A 300 quien le contactó para hacer el tema: "Le gustó mi música y me dio la oportunidad. Me han contactado varios artistas desde el lanzamiento y ahora estoy preparando una canción con un artista puertorriqueño muy conocido".

Apoyo a los artistas emergentes

El granadino Saiko, con el que ha colaborado en varias ocasiones, es ahora una de las grandes estrellas de los principales festivales españoles, pero hace tan solo un año no se daba la misma situación. Su carrera se lanzó al estrellato gracias a temas como Polaris o Supernova y al apoyo de grandes artistas asentados en la industria como el canario Quevedo, que han hecho que hoy en día acumule más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify: "Creo que la industria musical española está en algunos aspectos atrasada respecto a las de Latinoamérica. Tenemos que apoyarnos más entre nosotros, aunque es algo que estamos mejorando gracias al apoyo de los grandes a los artistas emergentes. En lo personal, una de mis grandes ayudas ha sido Rels B. Sí que se echa en falta las colaboraciones entre artistas grandes como Rosalía, Bad Gyal o C Tangana".

Triunfar en una isla

Uno de los principales desafíos de VGomez es hacerse destacar en una isla. Muchos profesionales de la música se ven obligados a mudarse a grandes ciudades para poder lanzar su carrera: "Es otro mundo, obviamente no hay tantos estudios. Vas a Madrid y en tres días has hecho más contactos que en toda tu vida en Mallorca". Pese a la falta de oportunidades, asegura que Mallorca ha influido en su estilo: "Es mi hogar, te sientes más acogido que en una gran ciudad, lo que te inspira a sacar música".

Las Canarias irrumpieron en la escena musical gracias al tema Cayó la noche en 2022, que las situó completamente en el mapa. Artistas como Cruz Cafuné, Quevedo o Juseph se encuentran en lo más alto del panorama español. Sin embargo, VGomez asegura que en Baleares se puede dar la misma situación: "Hay muchísimo talento en Mallorca. Pero se necesita más infraestructura como productores o filmmakers y gente que quiera apostar por la isla, ya que la industria nacional no apuesta actualmente por Mallorca. Hay muchísimas menos oportunidades que en otros sitios".

Cayó la noche, el tema que puso a las Islas Canarias en lo alto de la música urbana.

Próximo trabajo

El mallorquín actualmente solo ha lanzado un álbum individual, Niño Wapo, pero se está preparando para sacar el que, según asegura, será el disco más personal y de mejor calidad que ha lanzado hasta la fecha: "Habrá cinco colaboraciones con artistas que no serán los más conocidos, pero sí los que más me gustan. Es un trabajo que busca más el arte de la música que las visitas", responde el cantante, quien no se cierra a cantar en mallorquín: "Puede ser".