Pep Crespí, director del Festival de Jazz de sa Pobla: «El secreto de estos 30 años está en la perseverancia»

-¿Cuál es el secreto para que el festival haya sobrevivido treinta años?

El secreto es la perseverancia, la decisión y las ganas de que en tu pueblo se celebren una serie de actividades culturales que en los inicios no existían. Cuando empezamos, lo importante era la energía que tienes cuando eres joven.

-¿Cómo fueron esos inicios?

No fueron difíciles, lo que pasa que era algo novedoso. La historia era poder hacer una serie de conciertos encadenados y que la gente pudiera venir. Una vez que la respuesta del público fue muy buena, el Ayuntamiento de sa Pobla nos ayudó a continuar con todo este proceso. Hemos vivido distintos colores políticos y siempre hemos sabido transmitir la ilusión a los responsables culturales y políticos de sa Pobla.

-¿Alguna vez el festival ha estado cerca de desaparecer?

Sí, durante la crisis que empezó en 2008. Estuvo a punto de dejarse de hacer porque el ayuntamiento tenía dificultades económicas. Sin embargo, contactamos con varios artistas y músicos que entendieron la necesidad y conseguimos hacer una programación que la gente siguió respondiendo como siempre.

-¿Se puede montar un festival sin subvenciones?

Bueno, lo que ocurre es que los músicos deben cobrar. En este sentido, son las instituciones las que deben intervenir para que la cultura pueda sobrevivir. Ahora ha habido una explosión musical y artística de gente joven con una energía brutal que están pidiendo espacios en los que tocar. Así que creo que sería interesante que, por ejemplo, los ayuntamientos acogieran a un músico cada semana para darle trabajo y espacio. Así, esta nueva hornada de músicos tendrían recursos para tocar sus piezas. Además, creo que el pueblo ganaría en felicidad y en explosión cultural.

-¿Cómo un festival de jazz en sa Pobla ha podido traer a tantos artistas de renombre?

Sí, la verdad que han pasado muchos artistas y es de agradecer siendo un municipio de bajo presupuesto. Ha venido gente muy importante. Por ejemplo, en 2001 vino Charlie Haden, que era un activista cultural y social que reivindicaba ciertos desajustes sociales que hay en el mundo. Fue un músico que nos marcó. También han pasado artistas como John Scofield o John Zorn. Incluso Víctor Uris, a quien este año le hacemos un homenaje.

-¿En qué otros festivales se mira o se inspira?

No sé, lo que está claro es que nosotros no hemos inventado nada. Destacaría festivales como los del País Vasco o algunos de Europa. También hay muchos aquí en Mallorca que son muy interesantes, como los de Portocolom, Alaró, Alcúdia… Todo este trabajo que hace 30 años no había, ahora está. Y no es por nuestra culpa, sino más por la demanda que hay de todos estos músicos que están pidiendo espacios para tocar.

-¿Cómo se desarrollará esta edición del festival?

El primer concierto que haremos será de una big band llamada Sa Pobla Jazz Collective, cuyos miembros no habían nacido cuando celebramos la primera edición. Así que será como un homenaje en el que volveremos a los inicios para reivindicar el futuro. Luego, el hilo conductor serán mujeres. El primer grupo que actuará será Artemis, le seguirán Ana Carla Maza e Irene Reig y terminaremos con Marta Sánchez. Pero para mí, la parte importante es la de los músicos que tenemos aquí, que hemos llamado Jazzdara. Son músicos de la isla que están con ganas de reivindicar su imagen y su música. Haremos cinco conciertos de pequeño formato que acabarán con una jam session. Por último, le haremos un homenaje a Víctor Uris, ya que había una muy buena sintonía entre él y sa Pobla. En principio, proyectaremos un documental sobre él y después entregaremos un premio a la familia. Además, se realizará una exposición de fotos dedicadas a Víctor.

-¿Qué hace diferente a esta edición?

Este año la parte femenina toma bastante peso y también destacaría este nuevo ciclo que se abre con el Jazzdara. Queremos dar visibilidad a músicos noveles mallorquines que tienen un nivel muy alto y que faltan espacios para ellos. Así que nosotros les cedemos nuestro festival para que puedan mostrar su vena artística y su trabajo.

-¿Cree que se le puede reprochar algo al jazz actual?

No, el jazz es una corriente artística que siempre ha convivido con distintos géneros y creo que el jazz actual sigue aprovechando las mezclas que existen por todo el mundo.

-¿Cree que el jazz es un género olvidado por los jóvenes?

Sí. El problema es que el jazz no suena tanto en los medios como otros géneros. Los programas de radio y televisión y las redes sociales no tienen la costumbre de poner este tipo de música.

