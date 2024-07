Álvaro Morte, el Profesor de 'La casa de papel', pasa sus vacaciones en Mallorca: «Un plan perfecto»

El actor Álvaro Morte, conocido por su icónica interpretación en La casa de papel, está disfrutando de unos días de descanso en Mallorca. Lo hemos podido ver en un storie de Instagram de The Van Bar, un cocktail truck situado en Portals, Calvià, que nace de la unión de dos conceptos a priori muy diferentes: las furgonetas clásicas y el mundo de la coctelería.

En el vídeo publicado por la coctelería móvil, el bartender Biel Ramon aprovechaba para preguntarle en tono de broma qué le «parecía este furgón para pegar un buen golpe», recordando su papel de el Profesor en la serie de Netflix. El actor andaluz le respondía: «Maravilloso, podemos tener un plan perfecto».

No es la primera vez que Morte pasa sus vacaciones en la isla, pues ya lo hemos visto años anteriores en la zona de Calvià disfrutando con su familia. Además, Mallorca no es la única isla balear que ha visitado el actor gaditano, pues hace pocas semanas estuvo presente en las fiestas de Sant Joan en Menorca. «Estos menorquines me han robado el corazón. Me voy aún más enamorado de la isla», escribió en un post de Instagram.

El éxito de Morte

El pasado mes de mayo, Álvaro Morte estrenó en los cines de España Immaculate, una película de terror dirigida por Michael Mohan. Además del actor español, el filme cuenta con la presencia de la actriz estadounidense Sydney Sweeney, conocida por su papel en la exitosa serie de HBO Euphoria, y la italiana Benedetta Porcaroli.

Morte empezó a ser conocido en España por sus participaciones en series como Bandolera, Amar es para siempre y El secreto de Puente Viejo. Sin embargo, el boom internacional le vino con La casa de papel, donde interpretaba a el Profesor. Este trabajo le supuso la nominación a varios premios y la llamada de grandes producciones internacionales como La rueda del tiempo o la mencionada Immaculate.