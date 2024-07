Concierto de Simple Minds en Mallorca: Una noche para no olvidar

El privilegio de disfrutar tan cerca de una banda que llena estadios en todo el mundo lo vivieron este miércoles los alrededor de 3.000 asistentes al concierto del legendario grupo Simple Minds. Los escoceses que lidera Jim Kerr (Glasgow, 1959) desde 1977 ofrecieron un repaso a su repertorio que fue casi íntimo, porque el público golden de los asientos delanteros se puso en pie para tener a su ídolo al alcance de la mano y quienes ya lo estaban en la parte trasera se aproximaron con sus coros y entusiasmo. Llegó el clímax con Don’t you (forget about me), la popular canción del referente de la New Wave del rock británico, aunque con la inicial Waterfront, Kerr y compañía ya empezaron a demostrar que sus seguidores no se olvidarán de ellos en su estreno en Mallorca.

Tras el segundo tema, el bajo Ged Grimes se metió en el bolsillo al público patrio diciendo en un casi perfecto castellano «Buenas noches campeones de Europa. ¡Enhorabuena!». Kerr saludó en inglés y recordó que ya no son tan jóvenes, sobre todo su inseparable guitarrista, Charlie Burchill, tal como bromeó. Sí que lo parecían, al menos por su energía durante todo el espectáculo, en el que por supuesto interpretaron canciones tan emblemáticas como Belfast child y Mandela day, ambas con su comprometido sello, además de Promised you a miracle, Sanctify yourself y otras menos conocidas de su larga trayectoria.

Gira mundial

Fue la primera vez que la banda actuó en la isla, pero el cantante y fundador de Simple Minds lo hizo en 2010 con su disco en solitario, Lostboy! AKA. En aquella ocasión detalló que el grupo llevaba 1.749 conciertos, una cifra que 14 años después y varias giras en su haber sigue creciendo, sobre todo con este Global Tour que recorre toda Europa, se inició en Australia y cruzará el charco tras el verano. La primera parada en España tuvo lugar en el recinto de Son Fusteret, en el ciclo Palma Concert Series, inaugurado por estos legendarios artistas que han vendido más de 60 millones de discos, sobre todo durante sus años de mayor éxito, la década de los 80, aunque ayer demostraron que siguen Alive and kicking, vivos y coleando.

Entre los miles de espectadores de anoche, predominaban quienes tenían alrededor de 50 años o más, tanto españoles como numerosos extranjeros, que acudieron a las instalaciones de Trui de forma paulatina desde las 20 horas y se pasearon por el recinto, comieron y bebieron mientras escuchaban al violinista Alan Álvarez antes de que empezase el esperado show. Con puntualidad británica, el de Glasgow inició el espectáculo con su característico movimiento de micro, que repetía en cuanto veía una oportunidad, y tampoco hizo falta esperar mucho para escuchar coros y aplausos acompañando a Simple Minds, que prometieron un milagro y lo cumplieron con sus fans en Mallorca.