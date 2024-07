Juan Antonio Rodríguez: «El retrato que hago de Churchill es real pero cruel»

Su amor por Irlanda y su afición a las novelas históricas llevaron al escritor mallorquín Juan Antonio Rodríguez a emprender la trilogía formada por Tierra de esperanza, Tierra de rebeldía, recién publicada, y en un futuro indefinido, Tierra de IRA. La segunda entrega aborda el polvorín en el que se convirtió el país a principios del siglo XX, cuando el orgullo republicano se enfrentó al dominio colonialista de Inglaterra. La nueva novela, que se puede leer sin conocer la primera, será presentada por el autor en el Club Diario de Mallorca este jueves a las 18 horas.

El relato está basado en hechos reales y se centra en la llamada Easter Week de 1916, la Semana del Alzamiento de Pascua que se produjo en Dublín y desembocó en la guerra de independencia y la posterior guerra civil. «La semana está reflejada detalladamente, con un capítulo por cada día, lo que me obligaba a ser muy fiel, sobre todo con los personajes reales», explica Rodríguez.

El más conocido es el primer ministro del Reino Unido durante aquella época, Winston Churchill. «Creo que el retrato que hago de él es real pero cruel. No he sido bueno porque hay una teoría conspiratoria muy extendida, y que me cuesta no suscribir, sobre su implicación en el hundimiento del Lusitania en 1915», añade en referencia al trasatlántico de EEUU en el que murieron 1.200 personas frente a las costas irlandesas y que llevó al país norteamericano a la Primera Guerra Mundial.

Además de teorías y espionaje, hay gánsteres de Nueva York, un grupo de rebeldes contra la tiranía inglesa, lucha, el naciente IRA y amor entre los protagonistas del libro, Nuala Greaves y Johnny Hunt. Es una novela histórica de la que se puede extraer como lección principal que «no aprendemos de la Historia. Seguimos cometiendo los mismos errores y los políticos continúan actuando en función de sus propios intereses y su ego, no por los ciudadanos».

Y pone como ejemplo que «la novela anterior, Tierra de esperanza, se centraba en la migración masiva hacia EEUU por parte de irlandeses que sufrían una gran hambruna, la llamada crisis de la patata, igual que otras tantas migraciones de europeos; y ahora, más de un siglo después, vemos que sigue muriendo gente en esas condiciones y huyendo de sus países de origen en pateras. ¿Cómo puede ser que no hayamos aprendido nada y cometamos las mismas barbaridades?», lamenta el escritor mallorquín.

Tierra de rebeldía también es extrapolable a tiempos recientes porque «muestra que el interés político de algunas personas lleva al enfrentamiento de dos pueblos hermanos, no solo de irlandeses contra ingleses, sino de Irlanda del sur contra el norte, un conflicto armado que duró hasta hace pocos años». Rodríguez no duda de que «en la novela y la Historia hay un paralelismo entre el movimiento independentista irlandés y el del País Vasco, el IRA y ETA, el odio visceral hacia el Estado represor y otras conexiones obvias», como destaca el autor.

Además, «hay un sentimiento de afinidad e incluso hermandad entre Irlanda y España desde la época de la Armada Invencible, cuando los barcos naufragaron frente a las costas irlandesas y muchos supervivientes acabaron quedándose allí. Es fácil hallar descendientes de esos españoles y lo cuentan con orgullo. También hay una conexión cultural, ya que dos de las ocho naciones celtas se encuentran en España, en Galicia y Asturias, lo que les une enormemente a lugares como Irlanda, la Isla de Man, Escocia y la Bretaña francesa, entre otros».

Amor por Irlanda

Pese a todas estas concomitancias, «apenas hay novelas en español sobre Irlanda. Se pueden citar las de autores como Liam O’Flaherty y la saga de Edward Rutherfurd, pero poco más, ya que Ken Follet, del que soy un forofo, se centra en Gales», enumera. Juan Antonio Rodríguez comenzó la trilogía tras enamorarse del país celta gracias a una canción, Kilkelly, Ireland, que escuchó de adolescente y le llevó a aprender inglés y todo lo que pudo de este lugar. La letra de ese tema es de cartas reales que un padre enviaba a sus hijos, emigrantes en Estados Unidos, e inspiró al autor mallorquín para aventurarse con Tierra de esperanza. Ahora llega la segunda parte, donde demuestra que su pasión sigue intacta y la quiere contagiar a los lectores.

