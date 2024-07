James Blunt: «La industria me quitó la inocencia, aunque no la ilusión ni la diversión»

Afirman que su último disco, Who we used to be, «es el mejor en mucho tiempo». ¿Usted lo ve así?

Me alegra escucharlo y estamos entusiasmados de volver a hacer una gira e interpretar canciones de los siete discos. La idea es tocar los temas que más gustan al público.

También hablan de que es el «más libre». ¿Cómo ha logrado esa libertad al componer?

Supongo que porque tengo la suerte de continuar en activo en la industria musical. Después de siete álbumes, tengo suficientes temas que la gente puede conocer.

Canta sobre el paso del tiempo, la pérdida, la vejez. ¿Estos temas solo salen en la madurez?

Siempre he escrito sobre cosas que me pasan a mí o a mi entorno en cada momento de la vida. En el primer disco hablaba de un joven que se adentraba en un mundo nuevo, con esperanzas y temores por lo que iba a suceder. Ahora compongo sobre una época de mi vida en la que hay cosas y personas que celebrar, otras que llorar, así como esperanzas y temores por quienes ahora tengo una responsabilidad. Como sugieres, creo que a eso lo llaman madurez.

En 2025 celebra los 20 años de Back to Bedlam, aunque supongo que en este concierto no faltará You’re beautiful.

Afronto cada actuación como un concierto de «lo mejor de...». Ante todo interpreto las canciones que el público quiere escuchar, aunque el próximo año nos centraremos en Back to Bedlam.

En la isla rodó el videoclip de la canción que le cambió la vida y años después se casó. ¿Mallorca le trae suerte?

Ja, ja. Está claro que sí. Mallorca es un lugar muy especial para mí y por eso muchos amigos y familiares viajarán a la isla para el concierto. ¡Gracias por recibirme!

¿Qué es Ibiza para usted?

Es mi hogar, me encanta. Tengo muchas ganas de morir allí, pero aún no. Me siento muy afortunado de ser un huésped de Balears y de España.

¿Quién solía ser hace 20 años?

Yo era una persona ambiciosa y persistente. También muy ingenuo en algunos aspectos, pero siempre con una actitud positiva. Vivía en base a dos frases: ‘¿Por qué hacer mañana lo que puedes hacer hoy?’ y ‘Sé el vencedor, no la víctima’.

¿Ha cambiado mucho?

La industria musical me quitó la inocencia, aunque no la ilusión y el sentido de la diversión con lo que hago, que siguen muy presentes.

Su gran amiga la actriz Carrie Fisher, a quien dedica una canción, afirmó una vez: «Coge tu corazón roto y conviértelo en arte». ¿Es la mejor manera de ahogar la pena?

Sin duda. Cuando mis amigos terminan una relación, aparezco con una botella de tequila y una grabadora para robarles el dolor.

¿Ahogó la pena en la canción The girl that never was?

Es un tema difícil [un aborto no deseado] y una tragedia que viven las mujeres. Los hombres somos, sobre todo, testigos de este dolor. Espero haber reflejado eso.

En sus canciones y en las redes sociales trata temas personales. ¿Dónde pone el límite?

En las redes no revelo nada de mi vida privada, no es una plataforma apropiada ni compasiva. Pero para componer necesito ser honesto y por eso todo está ahí.

También hace gala de un ácido sentido del humor. ¿Es la mejor fórmula contra los hatters?

La sonrisa es el arma más eficaz.

Además es un activo defensor de la protección de la posidonia. ¿Qué diría a los dueños de los yates que fondean en las praderas?

Las praderas de posidonia son uno de los sumideros de carbono más eficaces del planeta, aunque la planta tarda años en crecer y solo un momento en ser destruida, por lo que habría que explicarles eso.

¿Sufre la masificación turística de Ibiza en verano?

Indudablemente. Sin embargo, soy extranjero en vuestro país y me siento afortunado.

¿Balears ha dejado de ser la que solía ser?

Todos los sitios buenos cambian, algunas cosas para mejor y otras a peor. Pero las islas son eso, islas, y no hay demasiado espacio, así que es necesario preservar el paisaje, la cultura, la gente y la arquitectura.

Suscríbete para seguir leyendo