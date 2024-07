Emily Costa: «Ayudo a llevar un estilo de vida saludable que dure para siempre»

Emily Costa Sjögren nació en Suecia (Estocolmo). Hija de padre español y madre sueca, vive en Mallorca desde muy pequeñita. Criada en Alcúdia, vivió tres años en Londres para después trasladarse definitivamente a Palma. «Realicé mis primeros estudios en Alcúdia y posteriormente decidí continuar mi formación a distancia para poder compatibilizarla con mi trabajo, soy una persona muy curiosa y que me gusta aprender, pero en lo que a alimentación y vida saludable se refiere empecé estudiando dietética y nutrición naturista para después formarme como Health Coach», explica.

¿Cuál fue el detonante para empezar su proyecto?

Tuve varios problemas digestivos y los tratamientos que me ofrecían eran bastante agresivos, así que quise buscar otra alternativa a través de mejorar mi estilo de vida y alimentación. Fui investigando hasta que encontré el que me funcionaba, y a día de hoy lo sigo. Esta circunstancia me abrió los ojos para hacerme consciente de la importancia que tiene seguir un estilo de vida saludable y de los beneficios que esta aporta para la salud en general tanto física como mental. Hoy en día hay mucha más conciencia y más información, pero por ese entonces no y por eso mi hermana [Malena Costa] y yo decidimos crear MyEbyCosta, nuestro canal de Instagram, con dos lemas muy claros: «No comas menos, come mejor», que da nombre a nuestro primer libro, y «No empieces una dieta que terminará algún día, empieza un estilo de vida que dure para siempre».

¿En que consiste el proyecto @myebycosta?

Me gustaría llegar al máximo de personas y aportar mi granito de arena para crear consciencia de la importancia de seguir un estilo de vida saludable, sin renunciar a los pequeños placeres de la vida, demostrar que comer saludable no es solo comer pescado o carne a la plancha con ensalada, que es un castigo, se puede disfrutar, y hay muchas alternativas, que no es más caro y que tampoco necesitas invertir más tiempo en la cocina, que hacer deporte no solo ayuda a mejorar físicamente sino que también ayuda mucho mentalmente. A veces es difícil empezar o no se sabe cómo hacerlo porque me ha pasado. Por eso hace unos años creamos un equipo de profesionales (nutricionistas, psiconutricionistas y entrenadores) para poder ayudar a cada persona de manera personalizada, porque al final cada persona tiene sus objetivos, sus circunstancias, su patologías... y a veces lo que le funciona a una persona no le funciona a otra, pero cuando creas el hábito todo es mucho más fácil, todo fluye y sale de manera natural. La clave de todo está en el equilibrio y eso es lo que hay que conseguir.

¿En que puede ayudar su libro No comas menos, come mejor?

En nuestro libro hay 90 recetas fáciles, riquísimas y saludables elaboradas con alimentos reales, sin azúcares refinados, sin edulcorantes, sin harinas refinadas, ¡y con mucho amor!, con las que resulta muy fácil comer sano, variado y sin complicaciones.

¿Cuáles serían los cuatro pilares fundamentales de la salud?

Serían llevar una alimentación equilibrada, realizar actividad física, tener un descanso adecuado y aprender a gestionar el estrés. El equilibrio entre estos cuatro puntos es fundamental para poder disfrutar de una vida plena. Yo siempre pongo un ejemplo muy práctico que me encanta. Es como si tienes una mesa con cuatro patas y cada pata es uno de los puntos que he mencionado anteriormente. Si una pata se tambalea, se tambalea la mesa entera, por eso, insisto en la importancia que tiene el equilibrio.

Emily Costa, ayer en el Mercat de l’Olivar, en Palma. / B. Ramon

¿Cocina o le cocinan?

Cocino siguiendo la filosofía de nuestro libro. Me encanta cocinar, me relaja, desconecto… pero de vez en cuando también me gusta que me cocinen (risas).

¿Su hermana y familia siguen su filosofía de alimentación?

Sí, en nuestra familia somos todos unos disfrutones y nos encanta comer, pero también nos gusta cuidarnos, por eso nos encanta seguir la filosofía de no comas menos, come mejor.

¿Comida sueca o mallorquina? ¿Cuál le ha influido más?

Uff… me encantan las dos, son muy diferentes y no podría elegir… pero la que más me ha influido es la mallorquina ya que me he criado aquí.

¿Cuál es su receta favorita del verano?

¡El gazpacho, sin duda, nunca falta en mi nevera!

¿Cómo recomienda hacer la cesta de la compra?

Recomiendo crear la lista de la compra priorizando siempre alimentos reales, frescos, de proximidad y temporada, evitando los ultraprocesados, azúcares y edulcorantes… ¡cuántas menos etiquetas y envases tengas en la cesta de la compra, mejor! Mis básicos son: fruta y verdura, cereales integrales, legumbres, huevos, pescado y carne.

¿Cuales son sus lugares favoritos para comprar y para comer?

La verdad es que compro en varios sitios dependiendo de lo que quiera, pequeñas tiendas locales y grandes supermercados. Para comer me gusta cualquier sitio donde se coma bien, por ejemplo: Can Pedro y Casa Jacinto en Gènova, Vermutería san Jaime y la Vasca en Palma, Il Chiringo pizzería y Jaipur Tandoori en Palmanova, Chino Victory de Portals, Restaurante Mía en Portixol, Ses Oliveres Port de Sóller, S’Acustic de Llubí, El Jardín Bistró y Mesón los Patos en Alcúdia, Milano Beach, Numa y Can Gavella en Playas de Muro... Seguramente me dejo muchos de mis favoritos, pero estos son mis imprescindibles.

¿Es usted de buen comer?

Sí, siempre digo que comer bien es un placer, además me gusta todo, me gusta probarlo todo…

¿Es mala la leche? ¿Y la carne roja?

Yo diría que nada es malo en su justa medida, siempre y cuando se compren productos de calidad, pero justo la leche y la carne roja no deberían de ser una prioridad en nuestra alimentación.

¿Verdad o mito la intolerancia al gluten?

Hay personas intolerantes, hay personas celiacas y también hay muchas modas.

¿Cómo debería ser un menú infantil en un restaurante?

Un niño con cierta edad debería comer lo mismo que van a comer sus padres, por lo tanto, yo creo que deberían aprovechar ese momento para probar y así saber lo que les gusta y lo que no y de esta manera también comer más variado. Yo recuerdo que de bien pequeña miraba la carta y elegía lo que me apetecía, lo pedía y siempre le preguntaban a mis padres, ¿pero la niña se va a comer esto? Y sí, me lo comía y mi hermana igual… quizás por eso hemos salido tan disfrutonas, pero también entiendo que para los niños resulte más atractivo pedir algo del menú de niños que ya conocen y que quizás les resulte más atractivo, pero bueno ir a un restaurante es algo puntual, no hay que obligarles a nada pero está bien que prueben.

Portada del libro ‘No comas menos, come mejor’ de Emily Costa y Malena Costa / DM

