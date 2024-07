Corxeres d’estiu (V)

Des de fa uns estius i dins el cicle que la nostra Simfònica ens proposa al castell de Bellver, almanco una de les vetllades està dedicada al recital líric, cosa que vol dir, tenir la veu protagonista, alternant amb obertures i fragments instrumentals d’algunes òperes.

Dit això, ens situam al recital d’enguany, que tendrà lloc, precisament avui, dimecres i amb una soprano convidada, Valentina Nafornita, una veu versàtil que aconseguí situar-se en el panorama internacional primer com a cantant mozartiana (debutà a Salzburg com a Zerlina de Don Giovanni), tot i que amb el temps ha assolit reptes d’altres estils, com el de Mimí de La Boheme, rol que ha cantat la temporada passada a Berlin.

A Bellver, Nafornita cantarà àries de Rusalka de Dvorak, de La Wally de Catalani, de La Rondine de Puccini, de Nabucco de Verdi i d’algunes altres òperes; la Simfònica, amb Pablo Mielgo com a director, l’acompanyarà a cada una d’elles a més d’interpretar les Obertures de les òperes esmentades i altres peces no operístiques com Crisantemi de Puccini. La cita és a les 21.30 hores.

A Son Marroig (21h), Intertango ens proposa ritmes llatins com a part del Festival de Deià. Intertango està integrat per Pablo Albornoz, Enric Pastor i Alfredo Ardanaz (violins), Pablo Gonzalez (bandoneó), Facundo Passeri (batería), Carlos Rabadan i Hector Bujosa (violes), Rosa Cañellas (violoncel), Richard Korn (contrabaix) i Alfredo Oyaguez (piano).

Mitja hora més tard, a les 21.30 hores, a Ses Voltes de Palma, els cantants Neila Benbey (Argel) i Ibrahim Keivo (Armenia) amb el músic Gani Mirzo, presenten l’espectacle Mediterranean Voices, dins el marc del cicle Cançons de la Mediterrània 2024.

A l’església de Portocolom (21h), el quintet de vents Kambrass, oferirà un repertori de danses que pertanyen a alguna suite de Bach, Bernstein o Granados, adaptades a aquesta formació. El mateix espai serà l’escenari en el qual demà dia 18 l’Ensemble VMA, la violinista Roser Julià i la flautista Francesca Rosselló, ens acostaran al Concert per a violí BWV 1041 i a la Suite BWV 1067 de Bach i a la Burlesca de Don Quixot de Telemann (també a les 21h).

També anit i a la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa Lorena Bonnin i el trio Ignis (19h)

Per demà dijous també tenim la proposta que ens fa Mariona Forteza a través del concert titulat Mallorca Màgica, a l’Estudi General Lul·lià de Palma. Un viatge musical per l’univers mític de Mallorca, en el qual la periodista i cantant ens farà recórrer pels paisatges antics, els personatges llegendaris i les arrels tel·lúriques de l’illa, a partir del llibre Mallorca Mágica, de Carlos Garrido. La cita és a les 20.30 hores.

El cicle Els dijous de Cant Tàpera (20.30h) presenta demà el grup Ben Trempats i el seu concert titulat Molt més que Havaneres. A la casa de la Fundació Sa Nostra ens trobarem amb Macià Guasp (baix i veu), Pep Martínez (guitarra, guitarró), Pep Matas (teclats), Mariano Portas (percussió), Miquel A. Prats (guitarra) i Tolo Prats (guitarra).

Per acabar, tornem a Cançons de la Mediterrània que demà dijous presenta a Daniela Pes una cantautora nascuda a Cerdanya i que ens proposa una música pròpia, sense barreres ni idees preconcebudes, a través d’unir la veu a diferents instruments i l’electrònica. De fet és una artista eclèctica i multifacètica.

