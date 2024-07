‘Life After Death’: Camper reformula su propuesta en un taller de verano

"Queríamos darle la vuelta y hacerlo más interesante y creativo", explica Pau Mateu. Es uno de los participantes en el apartado de dirección artística del taller de verano Life After Death impulsado por Camper. La empresa de calzado mallorquina reformula su propuesta de sostenibilidad exhibiendo las piezas de jóvenes diseñadores internacionales "sin perder el carácter mediterráneo". El resultado de diez días reunidos en la finca de Son Fortesa en Alaró, uno de los espacios de Camper, se mostró ayer por la mañana en una exposición presentada con el título Think on Your Feet.

Después de 10 años sin realizar el taller de verano en Mallorca, Camper regresaba con un proyecto que, con su título Life After Death, ironiza sobre la circularidad y el reciclaje en el diseño y la producción de calzado. "El último lo hicimos en Seúl hace ocho años", sostiene Adriana Rodríguez, encargada del área de recruitment de la empresa. "Hay que dejar respirar y no perder de vista a las siguientes generaciones de jóvenes. Mi trabajo es de cazatalentos", expresa. Asimismo, pone de relieve la labor de los encargados de branding a la hora de expandir la marca Camper en un contexto global. En este sentido, invita a prestar atención y ojear una de las grandes iniciativas de la compañía dedicada al calzado: "La revista The Walking Society es uno de los rasgos más identificativos de Camper".

FOTOS | ‘Life After Death’, el taller de verano impulsado por Camper / B. Ramon

Ironía e innovación

En las tres salas que componen la exposición Think on your feet, la ironía no deja de estar presente y en todo momento flota sobre las piezas exhibidas en uno de los espacios más transitados. Cuestiones como la ansiedad o los miedos relucen en algunas de las obras realizadas por estudiantes o recién licenciados en diferentes grados de diseño. A partir de materiales desechados, los participantes componen sus obras manteniéndose fieles a Camper configurando nuevos significados partiendo del calzado de la compañía mallorquina. Incluso uno de los diseñadores propone en una de las esquinas un juego de percepción con unas gafas de realidad virtual.

Dejando atrás las obras, unos aromas con notas marinas y de madera anticipan la zona de procesos. "Se ha dejado tal y como se trabaja", recalca Mateu. Entre máquinas de coser, telas y cintas métricas se proyecta un vídeo dividido en tres pantallas producido por Mateu, experto en cuestiones audiovisuales. Así, reúne la experiencia de los diseñadores y participantes durante los diez días de duración del programa. Uno de los episodios más repetidos es la composición de la Satire Room. El ideólogo de este espacio es el responsable de sostenibilidad en Central Saint Martins y fundador de Trash Club, Matthew Needham. Durante dos días coordinó a todo el equipo de participantes en una actividad que consistía en formar un gran mosaico contando con materiales llegados de diferentes enclaves. Toallas de hoteles, cajas de zapatos y algún ejemplar del periódicoThe New York Times enseñaban una segunda vida de productos que estaban destinados a morir. "Se trataba de improvisar con materiales llegados de todos sitios", explica Needham. Los participantes se encargaron de traer los materiales más inimaginables desde República Checa, Eslovenia o Lituania para componer la Satire Room dirigida por Needham. Jugando con la expresión en inglés Think on your feet, reaccionar rápidamente, Rodríguez concluye que "es fundamental dotar de un espacio de intercambio de ideas para los jóvenes talentos". Algo que Camper tiene en cuenta.

